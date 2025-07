Brown : McLaren F1 a déroulé des stratégies indépendantes pour l’égalité des chances

Encore un doublé pour McLaren F1 en cette saison 2025, le 6e de la saison. Il faut remonter à la fabuleuse saison 1988 d’Ayrton Senna et Alain Prost pour en compter autant.

Oscar Piastri a signé aujourd’hui en Belgique la 199e victoire de l’équipe, ce qui réjouit évidemment Zak Brown, le PDG.

"C’était bien, et tout le monde aime Spa ! Donc gagner à Spa est plutôt cool. Oscar a fait un beau travail, l’équipe a été géniale, de bonnes stratégies, quasiment la même à la fin donc je ne pense pas qu’il y en ait eu une bonne et une mauvaise, et maintenant, on va en Hongrie !"

Norris s’était plaint d’un problème de batterie en début de course. Finalement il révèle que Piastri en a eu un également.

"Oui, on avait un problème de batterie qu’il a fallu gérer sur les deux voitures, donc c’est quelque chose que nous devrons gérer pendant le débrief. Il semble que ça ait touché les deux voitures, il faudra vérifier les données et voir pourquoi."

La différence aurait pu se faire à la stratégie entre les deux pilotes, Norris tentant tout de suite un arrêt avec les pneus durs. Piastri était lui en médiums mais il a finalement réussi à les faire durer pour rester devant et ne pas faire de 2e arrêt.

"Ce sont les équipes individuelles de chaque pilote qui ont décidé," affirme Brown, pour l’équité des chances.

"On a pensé un moment faire un double arrêt, et finalement, on pensait que cette stratégie serait intéressante car nous ne savions pas si Oscar pourrait aller au bout avec les mediums. Il a fait un très bon travail pour les gérer. Les durs ont mis du temps à se mettre dans le rythme, mais ce n’était pas très différent entre les deux pneus."

McLaren visera donc sa 200e victoire en Hongrie, avant la pause estivale.

"Très bien, nous sommes impatients, on a eu un bon résultat là-bas et on a hâte d’y retourner."

Enfin Brown a été interrogé sur sa première course sans Christian Horner dans le paddock.

"Christian a obtenu des résultats fantastiques. C’est dommage de finir comme ça."

"La compétition rend plus fort, donc de ce point de vue, elle vous maintient en alerte."

"Je pense que Laurent est très bon. Le sport évolue vite, donc ce ne sera probablement pas un sujet dont nous parlerons lundi."

"Red Bull reste une excellente équipe de course, il faut donc être attentif. Même la pire équipe de Formule 1 actuelle est excellente, donc je pense que toute cette compétition vous rend meilleur."