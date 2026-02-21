McLaren F1 a ’beaucoup roulé’ mais s’attend à un GP d’Australie ’incertain’

McLaren F1 est montée en puissance au fil des essais hivernaux, disputés d’abord à Barcelone, puis à Bahreïn pendant deux sessions. Mark Temple, le directeur technique responsable de la performance, a pu tirer un bilan de la pré-saison de l’équipe de Woking.

La MCL40 a progressé, tant sur les performances que dans la manière dont l’équipe optimise son exploitation sur la piste. Lando Norris et Oscar Piastri ont changé de discours et sont rassurés après ces neuf journées en piste.

"Nous avons eu des tests productifs ici à Bahreïn après ce que nous avons appris à Barcelone, nous avons beaucoup roulé, les pilotes se sentent de plus en plus à l’aise dans la voiture, donc c’est positif" a déclaré Temple.

"Ils sont satisfaits. Ils avaient piloté la voiture dans le simulateur avant donc ils avaient une idée de ce à quoi s’attendre, et ça a été fidèle en piste, donc ils ont pu s’y habituer rapidement. Il y a eu des complications en piste qu’on n’a pas dans le simulateur, et il faut s’y habituer, mais ils sont globalement satisfaits."

Interrogé sur le travail qu’a représenté la conception de la MCL40, l’ingénieur explique qu’il est difficile d’imaginer la quantité d’heures passées par l’équipe à la développer et à trouver des solutions techniques.

"Si nous revenons sur tout le processus de développement de la voiture, il y a un énorme travail car les voitures ont changé plus qu’elles l’ont jamais fait dans l’histoire de la Formule 1. Donc il a fallu beaucoup de travail pour en arriver à ce point. Nous avons eu quelques petits soucis en piste mais globalement ça s’est bien passé."

Les objectifs officiels seront modestes pour McLaren au Grand Prix d’Australie, car l’équipe se jette dans le grand bain sans informations ni données concrètes, assure Temple.

"On espère rouler de manière fiable, car c’est toujours incertain malgré tout. Normalement, quand on va d’un circuit à l’autre, on amène à la fois les informations qu’on a de la course précédente, mais aussi celles des années précédentes."

"Mais les voitures ont tellement changé que ce qu’on a appris à Melbourne l’année dernière n’est pas pertinent. Il faudra s’adapter au comportement de la voiture, au moteur, à la maniabilité, donc il y aura beaucoup à faire en piste, et il y a aussi les risques de pluie avec lesquels il faudra composer."

C’est pour cela qu’il ne souhaite pas faire de prédiction : "Je suis toujours prudent sur le fait de prédire des choses après les essais, car on ne sait jamais ce que font les autres. On semble être compétitifs, mais on sait que les grosses équipes d’usine sont fortes et sont arrivées préparées."