Dernière minute : double disqualification en vue pour McLaren à Las Vegas

Coup de tonnerre à Las Vegas après l’arrivée suite aux inspections de la FIA : les deux McLaren F1 de Lando Norris et Oscar Piastri risquent très certainement d’être disqualifiées.

Alors que l’on s’inquiétait d’une éventuelle panne d’essence en fin de course pour Norris, il s’agissait en fait d’un problème d’usure de planche que McLaren tentait aussi de contenir. Et le problème a touché les deux McLaren comme le confirme la FIA.

"L’usure des patins des voitures n° 81 et 04 a été contrôlée," note le délégué technique Jo Bauer.

"L’épaisseur du patin arrière a été mesurée sur les deux voitures conformément aux documents de conformité de l’équipe (soumission en application du règlement TD039 M, point 1.2 b) i)."

"L’épaisseur mesurée était inférieure à 9 mm sur les deux voitures, soit l’épaisseur minimale requise par l’article 3.5.9 e) du règlement technique."

"Je soumets ce point à l’examen des commissaires."

Sans grande surprise, cela devrait mener à une double disqualification comme pour les Ferrari au Grand Prix de Chine. McLaren a toutefois été convoquée pour s’expliquer donc la décision ne devrait pas tomber tout de suite.

Si la disqualification était confirmée pour les deux pilotes, c’est un retournement majeur au championnat pilotes : Norris garderait toujours 24 points d’avance sur Piastri mais Verstappen reviendrait lui aussi à 24 points du Britannique ! Affaire à suivre dans les prochaines minutes...