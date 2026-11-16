Piastri : McLaren aurait dû agir différemment dans la lutte pour le titre 2025

Oscar Piastri traverse une saison 2026 particulièrement difficile, mais refuse de considérer que ses performances actuelles sont la conséquence de son effondrement dans la lutte pour le titre mondial l’an dernier. Après avoir longtemps dominé le championnat 2025 avant de voir Lando Norris et Max Verstappen le dépasser dans les dernières courses, l’Australien peine désormais à retrouver son meilleur niveau au volant d’une McLaren MCL40 dont le comportement ne correspond pas naturellement à son style de pilotage. Dans un entretien accordé au podcast Up to Speed, Piastri reconnaît l’ampleur du travail nécessaire pour rebondir en 2027, tout en revenant sur les erreurs individuelles et collectives qui ont contribué à lui faire perdre le championnat.

La saison 2025 aurait pu marquer la consécration d’Oscar Piastri en Formule 1. Après un début de championnat impressionnant, ponctué de cinq victoires lors des neuf premières courses, le pilote McLaren avait pris les commandes du classement général et semblait idéalement placé pour décrocher son premier titre mondial.

Sa victoire au Grand Prix des Pays-Bas, qui reste à ce jour son dernier succès en Formule 1, lui avait permis de porter son avance à 34 points sur son équipier Lando Norris et à 104 points sur Max Verstappen, alors qu’il ne restait plus que sept manches à disputer.

Mais la dynamique s’était brutalement inversée à partir du Grand Prix d’Azerbaïdjan. Piastri avait d’abord accidenté sa monoplace en qualifications à Bakou, avant d’anticiper le départ de la course puis de terminer dans les barrières dès le premier tour.

À Singapour, l’Australien avait ensuite exprimé sa colère après avoir été dépassé de manière musclée par Norris au deuxième virage du premier tour.

Les difficultés s’étaient poursuivies aux États-Unis, où Piastri avait été largement tenu pour responsable de l’accrochage survenu au premier virage du Sprint, qui avait également provoqué l’abandon de son équipier.

Il avait ensuite connu un nouvel accident lors du Sprint de São Paulo.

Sur la séquence Singapour, États-Unis, Mexique et São Paulo, Piastri n’avait obtenu qu’une quatrième place et trois cinquièmes positions, pendant que Norris et Verstappen retrouvaient une forme exceptionnelle.

Au Mexique, sa cinquième place avait notamment coïncidé avec la victoire de Norris, permettant au Britannique de reprendre la tête du championnat.

La fin de saison avait encore réservé plusieurs déconvenues à McLaren.

À Las Vegas, les deux pilotes avaient été disqualifiés en raison d’une usure excessive du patin sous le plancher de leurs monoplaces. Puis, au Qatar, une erreur stratégique de l’équipe avait transformé ce qui semblait être une victoire facile pour Piastri en une deuxième place derrière Verstappen.

Norris avait finalement remporté le championnat avec 423 points, contre 421 pour Verstappen et 410 pour Piastri.

L’Australien avait donc terminé troisième après avoir occupé la tête du classement pendant 15 des 24 manches de la saison.

Une saison 2026 encore plus difficile pour Piastri

Le passage à la nouvelle réglementation technique en 2026 n’a pas permis à Piastri de retrouver la dynamique qui avait caractérisé sa première moitié de saison précédente.

Au contraire, le pilote McLaren rencontre des difficultés persistantes avec la MCL40.

Il n’a décroché que deux podiums depuis le début du championnat et n’a plus terminé parmi les trois premiers depuis le Grand Prix de Miami.

Sur les 16 courses disputées depuis cette dernière apparition sur le podium, sa position moyenne à l’arrivée est de 7,1.

Dans le même temps, Norris est parvenu à remporter trois victoires malgré les difficultés de la monoplace britannique.

Le directeur de McLaren, Andrea Stella, a notamment expliqué les problèmes de Piastri par les caractéristiques particulières des voitures introduites cette année. Moins chargées aérodynamiquement que leurs devancières, les monoplaces 2026 nécessitent de nombreuses petites corrections au volant pour être exploitées à leur maximum. Cette manière de piloter s’oppose au style traditionnellement très fluide et précis de l’Australien, qui peine à adapter suffisamment rapidement ses automatismes.

Mais Piastri refuse de voir dans ses difficultés actuelles une conséquence psychologique de son échec dans la course au titre en 2025.

Interrogé dans le podcast Up to Speed sur sa saison et sur les perspectives de rebond pour 2027, Piastri a expliqué qu’il comptait profiter de la pause hivernale pour prendre du recul et revoir son approche.

"Je vais profiter de l’intersaison pour repartir un peu de zéro, prendre du recul, repenser certaines choses, et ce sera utile de pouvoir recommencer sur des bases claires", a expliqué l’Australien.

"Je ne pense pas que ces problèmes vont se résoudre tout seuls pendant l’intersaison sans que nous y consacrions beaucoup d’efforts. Il y aura donc certainement énormément de travail à accomplir."

Le pilote McLaren souligne également que les caractéristiques des monoplaces pourraient évoluer l’année prochaine.

"Les voitures vont évoluer. La réglementation va encore changer un peu l’année prochaine, et nous devons voir quels pneumatiques nous aurons, parce que cela peut aussi faire une différence."

"Je ne me fais aucune illusion sur le fait que les choses seront comme par magie différentes l’année prochaine. Mais je pense, honnêtement, que d’une certaine manière, compte tenu de la façon dont l’année dernière s’est terminée, si elle s’était mieux passée, cette année aurait été encore plus douloureuse."

L’Australien considère que les difficultés de 2025 et celles de 2026 relèvent de problèmes distincts, même si certains aspects de son manque de performance peuvent présenter des similitudes.

"Je pense qu’une grande partie des difficultés de cette année, voire toutes, n’ont aucun rapport avec ce qui s’est passé l’année dernière. C’est un problème distinct, et cette année m’a assurément beaucoup appris. J’ai le sentiment de commencer à surmonter certaines de ces difficultés."

Des signes encourageants malgré les résultats

Piastri reconnaît toutefois que les progrès réalisés ne se traduisent pas encore par une régularité suffisante.

Il estime néanmoins avoir retrouvé certains éléments positifs au cours des dernières manches, notamment lors du Grand Prix du Brésil.

Si ses qualifications à São Paulo ne s’étaient pas déroulées comme prévu, son rythme en course lui a donné davantage d’espoir.

"Peut-être pas encore avec autant de régularité que je le souhaiterais pour le moment, mais je pense que même au Brésil, les qualifications ne se sont pas déroulées comme prévu. En revanche, le rythme que j’avais en course était le meilleur que j’aie eu depuis longtemps. Il y a donc clairement des signes positifs."

Pour le pilote McLaren, ces progrès ne doivent cependant pas masquer la nécessité de modifier plus profondément son approche.

"C’est clairement l’une de ces situations où je vais devoir aller chercher les choses et les faire évoluer dans la direction que je souhaite, plutôt que d’espérer qu’elles viennent naturellement à moi."

Si l’Australien refuse de relier directement son échec de 2025 à ses difficultés actuelles, il reconnaît néanmoins que la fin de son précédent championnat aurait pu être gérée différemment.

Interrogé sur les raisons de l’effondrement de sa candidature au titre mondial, il n’a pas cherché à désigner une cause unique.

"Pour plusieurs raisons, en réalité", a-t-il commencé.

"Je pense qu’il y a eu quelques endroits où j’ai simplement manqué de rythme, et je pense que certaines de ces difficultés particulières sont également présentes cette année. Je pense aussi qu’en tant qu’équipe, nous ferions certainement certaines choses un peu différemment si nous devions revivre cette situation."

Cette reconnaissance concerne notamment la manière dont McLaren a géré certaines situations au cours de la lutte pour le championnat. Sans désigner précisément les décisions qu’il souhaiterait modifier, Piastri estime que l’équipe a tiré des enseignements des événements de la fin de saison 2025.

"Certaines erreurs ont eu des répercussions particulièrement importantes sur la course au titre, dans un contexte où les écarts entre Lando, Max et moi étaient devenus très faibles."

"L’impact de certaines de ces choses a parfois été important. Et, encore une fois, je pense qu’en tant qu’équipe, nous savons ce que nous ferions différemment si nous nous retrouvions dans cette position cette année."

McLaren n’a toutefois pas eu à gérer une situation comparable en 2026, la MCL40 n’ayant pas permis à ses pilotes de se battre pour le championnat dans les mêmes conditions.

"Nous n’avons pas eu à nous en préoccuper parce que nous ne nous sommes pas retrouvés dans cette position. Mais je pense que certaines choses seraient faites différemment."