McLaren F1 veut rapidement comprendre ’les scénarios’ de gestion d’énergie

McLaren F1 va lancer sa saison avec le statut d’équipe championne du monde, tant chez les pilotes que les constructeurs, et ce statut est évidemment délicat à assumer lors d’une nouvelle réglementation ou beaucoup de choses vont changer.

Le team est client de Mercedes qui aura eu plus de facilités à développer un ensemble châssis et moteur cohérent, mais l’équipe a semblé être dans le bon wagon en termes de performance et de fiabilité lors des essais hivernaux.

"Nous arrivons à Melbourne pour l’ouverture de la saison 2026 satisfaits du travail accompli ces derniers mois lors des essais à Barcelone et à Bahreïn, après avoir parcouru plus de 1000 tours en neuf jours de roulage" a déclaré Andrea Stella, le team principal.

"Cela a permis à toute l’équipe de tirer des enseignements satisfaisants sur la performance et la fiabilité de la MCL40 à ce stade fondamental de son développement. La voiture que nous alignons à Albert Park sera en grande partie identique à la spécification vue à Bahreïn, avec quelques affinements aérodynamiques mineurs."

"Nous continuerons à travailler sur des aspects cruciaux tels que la réduction du poids et l’optimisation de sa répartition, tout en cherchant à libérer davantage de potentiel de l’unité de puissance. Cette saison représente un défi aussi passionnant que complexe et c’est un plaisir de reprendre la compétition ; c’est la raison d’être de notre présence dans ce sport."

"Nous avons hâte de poser enfin les cartes sur la table à Melbourne et de voir où nous nous situons réellement au fil des premières courses. Chaque membre de McLaren Mastercard a joué un rôle important pour amener la MCL40 sur la piste, mais le plus dur commence maintenant, et nous abordons la tâche qui nous attend avec détermination."

Rob Marshall, le directeur technique en charge de la conception de la MCL40, explique à quel point l’équipe a dû travailler dur pour concevoir la voiture, et doit encore travailler d’arrache-pied pour la comprendre en piste.

Selon lui, le plus grand défi de Melbourne sera de réussir à très rapidement comprendre l’exploitation de la voiture, là où il fallait plusieurs heures de roulage à Bahreïn pour réussir à optimiser la récupération d’énergie et les différents modes d’utilisation de la monoplace et de son moteur.

"Alors que nous nous rendons à Melbourne pour le premier week-end de course de la saison 2026, après neuf jours de roulage entre le shakedown de Barcelone et les essais de pré-saison à Bahreïn, il est clair que ces voitures sont très compliquées à exploiter, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du cockpit" a déclaré Marshall.

"La charge de travail élevée pour les pilotes signifie qu’il y a de nombreux nouveaux outils à optimiser, et toute l’équipe a travaillé d’arrache-pied pour maximiser ces apprentissages, tant sur la piste qu’à l’usine de Woking."

"Nous avons passé une grande partie de notre programme d’essais à explorer les performances et les capacités de notre voiture, chaque tour nous apportant une compréhension précieuse de la MCL40."

"L’exploitation de l’unité de puissance a été un axe de travail très intense, avec de multiples paramètres à régler sur la partie hybride, notamment sur le moment de la récupération d’énergie et celui de son déploiement selon les différents scénarios d’un week-end de course."

"Cela a nécessité de nombreux tours, mais nous sommes confiants dans nos acquis et continuerons d’explorer des pistes pour améliorer encore les performances. Nous allons à Melbourne et nous devons définir les réglages optimaux avec beaucoup moins de temps et sous la pression d’un week-end de course, sur un circuit très différent de ce que nous avons connu durant la pré-saison."

"Il est formidable de constater que ce règlement a encouragé de nouveaux designs et des innovations sur toute la grille. Nous avons tous les mêmes objectifs, mais il est gratifiant de voir que nous avons des visions différentes pour les atteindre."

"Avec le temps, les équipes pourraient toutes converger vers un design commun, mais il serait encourageant qu’elles restent différentes et intéressantes le plus longtemps possible. Pour notre part, je dirais que nous sommes raisonnablement satisfaits de la base de cette MCL40."

"Je pense que nous connaissons le potentiel de la voiture et ce que nous voulons qu’elle accomplisse, mais nous devons rester concentrés et déterminés pour garantir que nous utilisions nos enseignements tout au long de la saison et que notre parcours de développement soit une réussite."

"Pour être en mesure de se battre à l’avant et viser la victoire, il aura fallu faire un excellent travail sur la gestion de l’unité de puissance. C’est un aspect qu’il faut absolument maîtriser. Dans l’ensemble, cette saison sera fascinante."

"La course au développement sera intense, et il a été plus difficile que jamais de juger la hiérarchie lors des essais. Je pense que nous faisons partie du groupe de tête aux côtés de concurrents très solides comme Ferrari, Mercedes et Red Bull, mais de nombreux éléments tout au long de cette saison 2026 pourraient réserver des surprises. Nous avons hâte de lancer la saison."