Audi arrive en F1 avec ’un profond respect’ pour ses rivaux

Audi F1 Team va faire ses grands débuts à Melbourne ce week-end à l’occasion du Grand Prix d’Australie, mettant un terme à plus de 30 ans d’histoire pour Sauber, et lançant la première aventure de la marque aux anneaux en Formule 1.

Malgré les bases existantes, Audi a dû repartir de zéro pour lancer un projet d’envergure qui est l’un des plus ambitieux de l’histoire de la firme allemande, qui vise le succès en catégorie reine à l’horizon 2030.

"Melbourne marque l’aboutissement d’un immense effort collectif. Nous avons lancé une nouvelle équipe, construit la première voiture Audi F1 équipée de notre propre groupe motopropulseur, puis mené à bien l’un des programmes de pré-saison les plus complets de ces dernières années" a déclaré Jonathan Wheatley.

Le team principal rappelle aussi que cette transformation a été réussie en faisant évoluer les deux usines de Sauber et Audi Motorsport pour qu’elles deviennent Audi F1 : "Nous avons également achevé la première phase des ambitieux travaux de rénovation que nous avions prévus à Hinwil."

"Après un hiver bien rempli, nous arrivons maintenant à notre premier Grand Prix en tant qu’équipe Audi. Nous sommes très fiers de ce que nous avons accompli jusqu’à présent, mais nous sommes également conscients du défi qui nous attend."

"Nous avons beaucoup de travail à faire et un profond respect pour nos concurrents, mais nous progressons de manière solide. C’est le début d’un long voyage, et notre objectif est de renforcer les capacités de notre équipe et de mener à bien un week-end de course sans accroc."

Nico Hülkenberg va rouler pour une marque allemande en Formule 1 pour la première fois, et il se félicite du travail accompli dans les deux structures de l’équipe : "C’est très excitant de se rendre à Melbourne pour la première course d’une toute nouvelle ère et pour les débuts de l’équipe Audi F1."

"Le chemin a été long et le projet a mis du temps à se concrétiser, mais nous y sommes enfin : l’effervescence est palpable au sein de l’équipe, mais aussi dans les usines de Hinwil et de Neubourg. Le travail accompli en coulisses a été énorme, et il est maintenant temps de passer à l’action."

"L’Albert Park est un circuit unique, qui s’apparente davantage à un circuit urbain, et je ne suis pas sûr qu’il permettra de révéler tout le potentiel des équipes. En même temps, c’est un lieu qui peut donner lieu à des courses chaotiques. C’est l’endroit idéal pour ouvrir la saison et j’ai vraiment hâte de reprendre la compétition."

Gabriel Bortoleto débute sa deuxième année en Formule 1, et le fait que cela se fasse sous les couleurs d’une grande marque est un vrai plaisir pour le Brésilien, qui salue également le fait que la pré-saison ait été très efficace.

"C’est toujours un sentiment formidable de commencer une nouvelle saison, et celle-ci est évidemment spéciale pour nous tous, car nous entamons notre aventure en tant qu’équipe Audi F1" a déclaré Bortoleto.

"La pré-saison était importante pour nous familiariser avec notre nouvelle voiture et bien comprendre son comportement dans le cadre des nouvelles réglementations : nous avons parcouru un bon nombre de kilomètres et j’ai le sentiment que nous avons bien utilisé ce temps pour cocher toutes les cases de notre programme."

"Mais c’est maintenant que les choses sérieuses commencent vraiment. Je vis pour la course et j’ai vraiment hâte de retrouver les sensations d’un week-end de course. C’est la première course d’une nouvelle longue saison, ma deuxième en Formule 1 déjà, et ce sera intéressant de retrouver tous les circuits avec une meilleure compréhension de ceux-ci."

"En même temps, les nouvelles voitures offrent un nouveau départ à tous les pilotes, quelle que soit leur expérience, et cela pourrait être une bonne opportunité. Nous nous concentrerons sur la mise en place d’un bon rythme dès le début du week-end et sur l’exploitation optimale du package."