Vowles explique la décision qui a envoyé Sainz sur le podium

Williams F1 a réussi un gros coup au Grand Prix du Qatar en montant sur le podium grâce à Carlos Sainz, et à une stratégie très bien exécutée lorsque la voiture de sécurité est arrivée en piste. James Vowles, le directeur de l’équipe, a expliqué comment l’équipe avait prévu une intervention de la voiture de sécurité.

Celle-ci est sortie au septième tour, dans la fenêtre parfaite d’arrêt au stand. Et malgré le fait qu’Alex Albon était plus en retrait, toutes les simulations pointaient vers l’évidence de cette tactique.

"On a tout revu le matin de la course et rien ne nous a déviés de ce point. On a eu un débat au sujet d’Alex, mais pas au sujet de Carlos. On s’est demandé si on devait tester quelque chose de différent avec Alex car il était hors des points" a déclaré Vowles.

"Mais la conclusion à tout cela était qu’avec 16 secondes plus rapide, on devait le faire à ce moment et c’était la bonne décision. Cette voiture était mauvaise ici l’an dernier. Mais l’équipe d’ingénierie a tout tenté pour rouler différemment, et ce podium n’est pas de la chance."

"L’équipe des pneus, Carlos, l’équipe de la stratégie, l’équipe des stands, tout le monde a travaillé à la limite de ce qui était possible et ce podium n’est pas de la chance."

Le patron de l’équipe admet que voir Sainz pousser très tôt dans ses relais a inquiété les ingénieurs, mais c’est ce qui a permis à l’Espagnol d’aller chercher ce résultat : "On lui a demandé de se retenir car on était inquiets d’attaquer si tôt."

"Mais c’est là qu’il sait comment être performant, on a vu à quel point il était sous contrôle, et il a creusé l’écart. Quelque chose ne semblait pas très bon, car on a perdu quatre ou cinq degrés de température de pneus et donc de l’appui. Mais ça ne l’a pas perturbé."

"Une performance vraiment fantastique de Carlos et de l’équipe au moment décisif, et chaque détail compte. Monter sur le podium à quelques millisecondes près est une juste récompense pour l’incroyable travail accompli par toute l’équipe cette année."

"J’étais fier de Carlos et de l’équipe lors de notre premier podium à Bakou ; le deuxième est un rêve devenu réalité, et surtout sur un circuit qui était presque notre pire l’an dernier. Nous sommes revenus, nous nous sommes réinventés et le résultat est là pour le prouver."

"Pour Alex, nous reviendrons plus forts à Abu Dhabi. Nous n’avons pas encore atteint notre plein potentiel ce week-end, mais je tiens à réaffirmer que ses performances tout au long de la saison sont la raison pour laquelle nous avons décroché la cinquième place du championnat des constructeurs. Et surtout, son rythme est toujours là. Il nous faut juste trouver la bonne formule."

"Enfin, la cinquième place aurait été un rêve devenu réalité il y a seulement 12 mois, lorsque nous étions neuvièmes au championnat des constructeurs. Merci à toute l’équipe."