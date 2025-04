McLaren F1 travaille sur sa MCL39 pour aider Norris sur un tour rapide

Andrea Stella, le patron de McLaren F1, a révélé que l’équipe avait compris comment aider Lando Norris à être plus à l’aise avec sa MCL39, notamment sur un seul tour rapide.

Norris a dû se contenter de la deuxième place sur la grille du Grand Prix du Japon, Max Verstappen ayant devancé le duo McLaren grâce à un dernier tour sensationnel.

Norris admet devoir trop explorer les limites lorsqu’il doit attaquer et ne se sent pas toujours à l’aise une fois la monoplace vidée de son essence.

"Lando reconnait que la voiture n’est pas toujours compatible avec son style de pilotage agressif, il a tendance à commettre des erreurs lorsqu’il s’efforce de décrocher les derniers centièmes cette année."

"Nous avons identifié le problème principal et nous travaillons sur des modifications pour rendre le potentiel de la MCL39 plus accessible à Lando en qualifications."

Lorsqu’on lui demande de préciser quel est ce problème, Stella reste évidemment vague.

"Nous savons qu’avec Lando, il y a un aspect de la voiture que nous devons améliorer pour lui donner un peu plus de fluidité lors du premier tour."

"Ce problème est désormais parfaitement identifié et nous prévoyons de poursuivre le travail lors des prochaines courses pour voir si nous pouvons amener la voiture à répondre plus naturellement à ses attentes et à ce qu’il estime pouvoir réaliser."

Stella a suggéré qu’il existe une relation antithétique entre les exigences de Norris et la manière la plus appropriée de piloter la MCL39.

"Je pense que cela est lié à la réaction du pilote à la voiture, qui, pour l’instant, me semble un peu trop sensible. Oscar semble plus à l’aise dans ce domaine précis de la voiture. Mais comme Lando, il a d’autres aspects sur lesquels il doit se familiariser davantage."

"Je dois dire que les deux pilotes, pour le moment, lorsqu’ils tentent vraiment de pousser la voiture à la limite, ont des exigences légèrement différentes quant à ce qu’ils attendent naturellement de la voiture et à ce qu’ils obtiennent en retour de son comportement."

"Des deux côtés du garage, nous avons des opportunités de travail."