McLaren F1 réfute que sa stratégie ait coûté à Norris ses chances de gagner le GP du Japon

McLaren affirme n’avoir commis aucune erreur en faisant rentrer Lando Norris aux stands dans le même tour que le leader Max Verstappen lors du Grand Prix du Japon.

Norris a passé toute la course coincé derrière Verstappen. Bien qu’il ait parfois semblé plus rapide que le pilote Red Bull, il n’a jamais pu se rapprocher suffisamment pour l’attaquer et prendre la tête.

Les deux pilotes McLaren ont suivi de près Verstappen lors du premier relais, et l’équipe a fait rentrer Oscar Piastri en premier pour son arrêt. Red Bull a réagi en faisant rentrer Verstappen au tour suivant, mais Norris l’a suivi à la surprise générale.

D’autres pilotes, comme Andrea Kimi Antonelli, sont restés beaucoup plus longtemps au stand lors de leur premier relais. Cependant, Andrea Stella, directeur de l’équipe McLaren, a déclaré que faire de même pour Norris ne lui aurait pas donné de meilleures chances de victoire.

"Nous avons vu que rester au stand n’aurait pas été plus rapide que de rentrer au stand. Nous l’avons constaté avec Russell : dès son arrêt aux stands et le passage des pneus durs neufs, il était très rapide."

"Il était donc clairement impossible, comme c’est parfois le cas, de tenter ce qu’on appelle l’overcut : rester en piste et essayer d’aller plus vite que la voiture qui s’est arrêtée. Aujourd’hui, ce n’était pas possible."

Il a souligné que les caractéristiques de Suzuka avaient changé depuis le resurfaçage du premier tiers du circuit, contribuant à des chronos considérablement plus rapides.

"La dégradation, avec le nouvel asphalte, a complètement transformé Suzuka. La dégradation est désormais très faible, ce qui rend les dépassements très difficiles avec la même stratégie. Il faut environ huit dixièmes de seconde pour attaquer la voiture qui précède."

Stella a déclaré que la stratégie de l’équipe était dictée par le manque d’occasions de faire rentrer ses pilotes au stand en début de course.

"La course s’est jouée hier lorsque, pour quelques millisecondes, Verstappen a réussi à décrocher la pole position. Il l’a défendue dès le premier tour aujourd’hui, puis il n’y a pas eu beaucoup d’action."

"Je pense que le timing des arrêts aux stands a été largement déterminé par les autres pilotes. Il n’y avait pas grand-chose à jouer et le résultat final était identique à celui des qualifications."

Malgré son premier Grand Prix manqué cette année, McLaren a accru son avance au championnat des constructeurs. Verstappen a réduit l’avance de Norris au championnat des pilotes à un seul point.

"C’est quand même un bon résultat pour nous. Beaucoup de points pour les constructeurs et beaucoup de points pour nos deux pilotes."

"Les indications données par les performances de notre voiture sont encourageantes, une fois de plus. Mais nous voyons clairement que les autres ne sont pas loin, et parfois même devant."