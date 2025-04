Albon continue sa série au Japon, Sainz écope d’une amende ridicule

Alex Albon a montré un rare mécontentement à la radio, d’abord à cause de ses passages de vitesse, puis contre la stratégie de son équipe. Le pilote Williams F1 est toutefois satisfait d’avoir pu obtenir deux points de plus et une troisième arrivée de suite dans les points depuis le début de saison.

"C’était une course ennuyeuse, car ma radio est un sujet chaud ! On a eu quelques soucis de passages de vitesse, ça s’est stabilisé après mais ça ne l’était pas au départ, je n’étais pas très content ! On s’est battus avec Isack, parfois j’étais plus rapide que lui, mais c’était un peu ennuyeux. Mais j’aime les courses ennuyeuses quand on marque des points" sourit Albon.

"C’est génial, j’ai fini dans les points à toutes les courses du dimanche cette année, je suis septième au championnat, ça se passe bien. Je pense que ce week-end, on n’était pas à l’aise avec la voiture, elle n’était pas à son meilleur mais on a quand même marqué des points. Ca montre que même dans une journée difficile, la voiture peut viser le top 10."

Carlos Sainz a commencé la course en 15e position et a terminé 14e. S’il pense qu’il avait le rythme pour marquer des points, il déplore sa place sur la grille comme raison de son mauvais résultat : "Je pense qu’aujourd’hui, ce qui m’a coûté le plus était ma place sur la grille. On avait un bon rythme, plus fort que tous ceux autour de moi, et un rythme pour le top 10."

"Mais quand vous commencez 15e sur un circuit comme Suzuka, qui est devenu comme un Monaco avec des virages rapides où l’on ne peut pas passer, on ne peut pas progresser. Mais je me suis senti à l’aise, j’ai fait de bons dépassements, j’étais rapide."

Le pilote espagnol trouve des points positifs malgré un nouveau Grand Prix difficile : "Ce week-end était positif en matière de rythme et de feeling avec la voiture. Il y a encore quelques choses sur lesquelles on doit travailler en termes de réglages."

"Avec mon pilotage, je peux aussi progresser pour m’adapter à ces points précis, et on va progresser. On doit faire des pas en avant et j’espère qu’on fera fonctionner cela rapidement, mais c’est positif de voir que j’ai pu afficher un bon rythme aujourd’hui."

A noter que Sainz a écopé d’une lourde amende pour avoir raté l’hymne national. La FIA lui a infligé 20 000 euros d’amende, dont 10 000 avec sursis. Néanmoins, le barème est encore pire en théorie, puisque la fédération prévoit 60 000 euros.

Mais un médecin a confirmé qu’il avait des problèmes d’estomac qui lui ont provoqué un mal-être. On peut toutefois déplorer la manière dont la FIA, sous l’impulsion de Mohammed Ben Sulayem, déploie de lourdes sanctions contre les pilotes pour des aspects non liés au sport, et la manière dont elle maintient des sanctions contre un pilote qui a des problèmes de santé.