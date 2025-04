Premiers points pour Hadjar après ’un week-end presque parfait’

Isack Hadjar a inscrit ses premiers points en F1 grâce à sa huitième place au Grand Prix du Japon. Le pilote Racing Bulls concrétise ses belles performances vues depuis le début de saison, alors qu’il avait subi une sortie de piste en Australie et une mauvaise stratégie en Chine.

"La huitième place est vraiment là au mérite, c’est presque un week-end parfait. On ne pouvait pas faire mieux, on savait que Lewis allait passer, on ne roulait pas contre lui mais on se battait contre Albon et on a fait une course parfaite" a déclaré Hadjar, qui a tenté de dépasser Lewis Hamilton au départ.

"J’ai pris un meilleur départ que lui, j’étais un peu menaçant sur [Kimi] Antonelli et les positions sont restées figées. Et avec le rythme qu’il avait il nous a doublé, mais c’était amusant de se battre un peu avec lui."

S’il a apprécié se battre contre Carlos Sainz, il s’est fait peur en le dépassant et explique que la course l’a fatigué : "C’était beau mais il m’a fait très peur ! Je suis très fatigué, le rythme était énorme, il n’y avait aucune dégradation et on allait de plus en plus vite à tous les tours. Et sur un circuit pareil c’est très fatiguant, ma nuque est détruite."

Liam Lawson termine 17e pour son retour dans l’équipe et révèle que le pari stratégique de son team n’a pas fonctionné, alors qu’il s’élançait en retrait et que son premier relais a été allongé : "Il n’y a rien d’autre à dire, on a étiré le relais et on a essayé quelque chose qui n’a pas fonctionné."

"C’était un départ difficile, le premier tour était compliqué et je pense que nous apprendrons de cela. Je vais continuer à m’habituer à la voiture, j’avais un bon rythme dans le week-end, mais pas quand j’en avais besoin, mais il y a du positif à tirer."