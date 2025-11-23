Officiel : Norris et Piastri disqualifiés à Las Vegas, McLaren F1 perd gros

La FIA a officialisé le verdict qui était attendu depuis deux heures à Las Vegas : les deux pilotes McLaren F1 ont été disqualifiés de la course. Lando Norris perd sa deuxième place tandis qu’Oscar Piastri se voit retirer sa quatrième position finale.

Les deux pilotes ont été convoqués pour une usure trop importante de la planche sous les deux MCL39, ce qui laisse penser que c’est une erreur de réglages qui a pu causer cela. Norris avait ralenti en fin de course pour limiter le phénomène, l’équipe ayant certainement été alertée par les capteurs de température présents sous la planche.

Mais c’est la partie arrière de la planche qui était la plus usée, et le mal était déjà fait. Les commissaires ont convoqué l’équipe après avoir pris les mesures dans le garage, mais aucun cas de force majeur n’a été noté, et le verdict est donc conforme à celui qui s’applique pour toute infraction technique.

"Les commissaires ont entendu le directeur de l’écurie, le directeur sportif et le directeur technique de l’écurie McLaren F1, le directeur des monoplaces de la FIA, le directeur technique des monoplaces de la FIA et le délégué technique de la FIA" peut-on lire dans le verdict des commissaires.

Les mesures effectuées étaient les suivantes : avant droit : 8,88 mm, arrière droit : 8,93 mm pour Norris, et avant droit : 8,74 mm, avant gauche : 8,96 mm, arrière droit : 8,90 mm. "L’appareil de mesure utilisé était un micromètre Mitutoyo acheté en mai 2025 et, selon les spécifications du fabricant, précis à 0,001 mm près", précise la FIA.

"Les patins arrière de la voiture ont été mesurés et se sont avérés inférieurs à l’épaisseur minimale de 9 mm spécifiée à l’article 3.5.9 du règlement technique. Les patins arrière ont été remesurés en présence des commissaires et des trois représentants de McLaren. Ces nouvelles mesures ont confirmé la non-conformité des patins au règlement. Les mesures obtenues étaient même inférieures à celles initialement effectuées par le délégué technique. En conséquence, les commissaires ont déterminé qu’une infraction au règlement technique avait été constatée."

McLaren a tenté de défendre cette infraction, mais rien ne prévoit une circonstance atténuante pour un tel problème : "Ils ont ensuite entendu les arguments relatifs à la sanction."

"L’équipe a fait valoir des circonstances atténuantes, notamment des mouvements de marsouinage supplémentaires et inattendus lors de cette épreuve, des possibilités d’essais limitées en raison des conditions météorologiques du premier jour et des séances d’essais libres écourtées. L’équipe a également soutenu que la gravité de l’infraction était moindre que celle des infractions précédentes à ce règlement en 2025."

"La FIA a rétorqué qu’aucun règlement ni aucun précédent ne prévoyait malheureusement de sanction autre que la disqualification."

"La FIA a réaffirmé sa conviction que l’infraction était involontaire et qu’il n’y avait pas eu de tentative délibérée de contourner le règlement."

"Les commissaires prennent également note des différentes décisions de la Cour d’appel internationale de la FIA qui limitent la possibilité d’éviter la disqualification pour infractions techniques."

"Malgré l’argument de l’équipe selon lequel un dommage potentiellement accidentel aurait pu entraîner un mouvement du plancher et, par conséquent, une usure supplémentaire, les commissaires estiment que cela ne suffit pas à atténuer la sanction."

"Les commissaires constatent que l’article 3.5.9 du Règlement technique de Formule 1 de la FIA a été enfreint et, par conséquent, la sanction standard de disqualification doit être appliquée."

Max Verstappen revient donc à 24 points de Norris et à égalité avec Piastri, alors qu’il reste deux courses et un Sprint, soit 58 points à distribuer. Reste à voir si l’équipe de Woking prendra des décisions en matière de consignes, mais Andrea Stella a déjà prévenu qu’il ne s’exprimerait pas.

George Russell et Andrea Kimi Antonelli complètent donc le podium derrière Verstappen, l’Italien remontant troisième après s’être élancé 17e. Charles Leclerc est classé quatrième, Carlos Sainz cinquième, Isack Hajdar sixième, Nico Hülkenberg septième, Lewis Hamilton huitième, et les Haas d’Esteban Ocon et Oliver Bearman complètent le top 10.

Le nouveau classement de la course :