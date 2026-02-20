Mercedes F1 doit ’améliorer la fiabilité’ de sa W17 avant Melbourne

Mercedes F1 a vécu une dernière semaine plus positive que la précédente à Bahreïn pour conclure sa préparation à la saison 2026. Mais l’équipe a encore connu un problème ce vendredi avec une avarie pour Andrea Kimi Antonelli.

George Russell a pris le relais l’après-midi, et il a pu continuer le programme de l’équipe pour boucler la semaine. Même si le temps perdu a encore été important, les performances sont correctes, mais le Britannique confirme que la fiabilité est une inquiétude.

"Je pense qu’il y a eu des points positifs, mais chaque fois qu’un problème survient, cela vous fait perdre beaucoup de temps" a déclaré Russell. "Malheureusement pour Kimi, ce matin, il a eu un problème sur la piste et il a perdu deux bonnes heures."

"Lors des premiers essais à Bahreïn la semaine dernière, nous avons également rencontré pas mal de problèmes. Il y a des points positifs à retenir : la voiture semble performante, les nouveaux moteurs semblent rapides et nous apportons des améliorations chaque jour. Cependant, nous devons continuer à améliorer la fiabilité."

Interrogé sur la hiérarchie, le leader de Mercedes est évidemment prudent : "La situation en termes de performance est resté similaire à celle des jours précédents. Nous avons examiné le classement général, où plusieurs de nos rivaux se trouvent en tête."

"Mais il est clair, avec Ferrari en tête des temps et McLaren et Red Bull Racing juste derrière, que nous devons continuer à travailler dur pour améliorer nos performances. Il semble que la lutte sera serrée à Melbourne et nous espérons en faire partie."

Russell a confirmé ses critiques positives au sujet du moteur Red Bull, et il a loué le déploiement d’énergie du V6 hybride conçu à Milton Keynes. Il s’inquiète du fait que le moteur Mercedes ait besoin de plus de temps pour être optimisé, ce qui ne sera pas possible en Australie.

"Leur déploiement semble toujours être le meilleur sur la grille, ce qui est tout à leur honneur, et je pense que cela a été une petite surprise pour tout le monde. Je pense donc qu’il faudra voir à Melbourne comment les choses vont évoluer."

"Je pense que les équipes équipées de moteurs Mercedes ont beaucoup progressé depuis le premier jour des essais à Bahreïn la semaine dernière, ce qui a considérablement réduit l’écart. Mais nous en sommes évidemment au sixième jour des essais à Bahreïn, alors qu’à Melbourne, vous n’avez que trois heures d’essais, et c’est là le principal sujet de préoccupation."

Antonelli est frustré par l’accumulation de soucis

Andrea Kimi Antonelli a reconnu avoir passé un hiver compliqué, lui qui a enchaîné les problèmes mécaniques avec la W17, mais a plaisanté sur le fait que ses difficultés en piste étaient moins graves que son accident de la route et sa suspension de permis de conduire.

Mais l’Italien est quand même frustré, même s’il préfère régler ces soucis techniques avant le début de saison : "Les essais à Bahreïn ne se sont pas déroulés sans encombre pour moi. Au moins, c’est mieux que ce que j’ai fait sur la route. Mais c’est pour cela qu’il s’agit d’essais."

"Il est important de rencontrer ces problèmes maintenant afin que tout se passe bien pour le reste de la saison. L’équipe s’est penchée sur la question et a déjà trouvé le problème ainsi que la solution pour le résoudre, donc j’espère que tout ira bien pour l’Australie. À part cela, la voiture semble plutôt bien fonctionner."

"Nous avons beaucoup travaillé sur les réglages et la voiture donne de bonnes sensations. Les autres équipes de tête semblent également très performantes. Je pense que les quatre premières places sont très proches les unes des autres et que la lutte sera serrée."

Au moment de commenter sa dernière journée, marquée par une nouvelle avarie mécanique, Antonelli reconnait que c’était inattendu et décevant, mais il se rassure avec le fait d’avoir quasiment bouclé une distance de course avant.

"Nos essais pré-saison se sont terminés de manière décevante, un problème sur le groupe motopropulseur nous ayant contraints à arrêter prématurément ce matin. Nous avons rencontré plusieurs problèmes de fiabilité ici à Bahreïn, ce qui a limité le nombre de kilomètres que j’ai pu parcourir avec la W17."

"C’est frustrant pour tous les membres de l’équipe, mais c’est le but des essais. Avant notre arrêt aujourd’hui, nous avons tout de même réussi à boucler 49 tours, ce qui nous a permis d’acquérir des connaissances utiles."

Antonelli a reconnu que Mercedes avait du retard sur Ferrari au niveau des départs, où le moteur italien s’est montré redoutable : "Les Ferrari semblent très performantes au départ. Nous avons apporté beaucoup de changements et, au final, la puissance au démarrage a considérablement augmenté."

"Évidemment, nous n’avons pas pu tester correctement sur la grille, mais pour être honnête, cela a été un peu notre point faible et la procédure est très compliquée. Je dois vraiment trouver la bonne solution. Il y a beaucoup de travail à faire. Mais je pense qu’aujourd’hui, nous avons fait un bon pas en avant."

Antonelli entame sa deuxième année en catégorie reine avec confiance : "Je me sens bien à l’approche de la saison. Je suis beaucoup mieux préparé que l’année dernière. Bien sûr, les attentes sont grandes autour de nous, mais je pense que les autres équipes de tête sont également très fortes."

"Je pense que nous devons simplement rester concentrés sur nous-mêmes et essayer d’obtenir le meilleur rendement possible. Bien sûr, Melbourne approche à grands pas. Les essais sont presque terminés. À Melbourne, il sera temps de vraiment montrer nos performances."

Andrew Shovlin, l’ingénieur de piste en chef de l’équipe, fait le bilan de cette dernière semaine de préparation : "Malheureusement, notre dernière journée d’essais pré-saison n’a pas été parfaite. Nous avons rencontré un problème au niveau du groupe motopropulseur qui a limité le nombre de tours de Kimi à 49."

"Malgré cela, nous avons fait du bon travail en sortant la voiture relativement tôt dans l’après-midi et, dans l’ensemble, nous avons pu accomplir beaucoup de travail utile avec les deux pilotes. Nous nous sommes concentrés aujourd’hui sur les réglages et la régularité sur les longs relais, ce qui nous a permis de beaucoup rouler."

"La hiérarchie n’est pas encore très claire, mais nous savons que nous avons encore beaucoup de travail devant nous pour finaliser nos préparatifs pour Melbourne. Nous avons établi des bases solides sur lesquelles nous appuyer, nous sommes impatients de relever le défi qui nous attend et nous avons hâte de voir comment la W17 se comportera en course."