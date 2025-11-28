La FIA juge aussi la disqualification de McLaren comme ’draconienne’ selon Brown

La disqualification de McLaren au Grand Prix de Las Vegas continue de faire couler beaucoup d’encre. Si Lando Norris et Oscar Piastri avaient conclu l’épreuve aux deuxième et quatrième places, leur double exclusion pour usure excessive du patin du plancher a totalement rebattu les cartes pour le titre pilotes.

Et Zak Brown, PDG de McLaren Racing, ne décolère pas, même s’il reconnaît l’erreur.

Selon Brown, la FIA elle-même considère que la sanction appliquée à McLaren pour une infraction "mineure" est disproportionnée. Mais il rejette catégoriquement toute théorie selon laquelle la décision aurait eu pour but de resserrer artificiellement la lutte au championnat face à Max Verstappen.

L’analyse technique après la course a révélé que l’usure du patin des deux McLaren était légèrement en dessous de la limite réglementaire de 9 mm : 8,88 mm pour Norris, 8,74 mm pour Piastri. Une tolérance infime, mais suffisante pour justifier l’exclusion.

Brown tient à souligner que l’équipe n’a tiré aucun avantage de performances.

"C’était une très petite erreur, avec d’énormes conséquences," regrette-t-il aujourd’hui dans le podcast The Sports Agents.

"On ne peut pas faire pire que d’être disqualifié d’une course."

"Beaucoup d’autres équipes ont eu la même violation des règles. Ce n’est pas intentionnel, ce n’est pas une amélioration de performance. Ferrari et Mercedes ont déjà été disqualifiées pour ça ces dernières années, mais comme je l’ai dit à l’équipe : est-ce que ça nous fait nous sentir mieux ? Pas vraiment."

Si l’équipe admet avoir commis une erreur de réglage, Brown insiste sur le fait que la cause n’était pas un choix délibéré.

"L’usure en trop, c’était l’épaisseur d’une feuille de papier. C’est fou."

"Vous pouvez avoir trop d’usure si vous faites rouler la voiture trop basse, ce qui est illégal. Ou si vous avez du porpoising, un phénomène aérodynamique où la voiture rebondit. Et c’est ce que nous avons eu."

Selon lui, le manque de données durant le week-end – marqué par la pluie jeudi et vendredi – a empêché l’équipe d’anticiper le problème.

"On n’avait pas assez d’informations. Mais oui, neuf autres équipes se sont bien débrouillées, donc à la fin de la journée, on s’est trompés."

Andrea Stella, directeur de l’équipe, a dit hier que "la FIA elle-même a reconnu qu’un manque de proportionnalité dans la sanction pour cette erreur doit être corrigé à l’avenir."

Brown confirme et assure aussi que la FIA étudie la question d’une sanction proportionnée pour cette infraction en particulier .

"La FIA regarde ça, parce qu’ils pensent aussi que la sanction est un peu draconienne. Mais ce sont les règles à l’heure actuelle."

Interrogé sur sa réaction immédiate, l’Américain ne s’en cache pas : "de la colère !"

"J’étais en colère, comme toute l’équipe samedi soir, et même dimanche."

"Une bonne nuit de sommeil aide. J’ai laissé les pilotes tranquilles pendant 48 heures. Puis tout le monde se remet en marche, et on se rappelle qu’une saison, c’est 24 courses, pas une seule."

Avant l’exclusion, Norris comptait 42 points d’avance au championnat sur Verstappen, contre seulement 24 une fois les classements modifiés. Piastri, lui, passe de 30 à 24, profitant en quelque sorte de cette disqualification.

Beaucoup ont demandé à Brown s’il pensait que la sanction avait pour but de resserrer la bataille au titre.

"Oui, beaucoup de gens m’ont posé la question," admet-il. "Si ça sortait de ma bouche, ça ressemblerait à une excuse, donc je ne vais pas aller là-dessus. C’est factuel."

"Je vais dire : ’on s’est trompés’. Oui, les règles sont un peu draconiennes, oui, il n’y a pas eu de gain de performance… oui, oui. Mais à la fin de la journée, on s’est trompés."

"Les règles sont les règles. Je ne peux pas vouloir qu’elles soient strictement appliquées à nos rivaux, et quand elles nous tombent dessus dire que ’presque conforme’, c’est assez conforme. Je ne pense pas que ce soit le cas. Beaucoup le pensent, mais pas moi."