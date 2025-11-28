Piastri est ’content’ d’être en pole du Sprint au Qatar mais peut ’faire mieux’

Oscar Piastri a retrouvé la première place après une série de courses très difficiles, et il s’élancera en pole pour le Sprint du Grand Prix du Qatar ce samedi, à retrouver sur Nextgen-Auto à 15h. Le pilote McLaren F1 a devancé George Russell et Lando Norris.

Il avait déjà signé le meilleur temps des essais libres et se félicite d’une journée durant laquelle il a été immédiatement le plus rapide en piste, et il a pu rester en tête malgré une erreur dans son tour rapide.

"C’était une bonne journée, c’est bien pour changer. C’est une journée où j’ai eu le déclic dès le début. La Qualification Sprint s’est bien passée, je me suis fait une grosse frayeur dans mon tour mais c’était suffisant à la fin" a déclaré Piastri.

"L’équipe a fait une bonne voiture et on semble en forme jusqu’ici ce week-end, je suis content de cela" poursuit l’Australien, qui aurait pu faire mieux et est convaincu qu’il y a encore beaucoup de temps à trouver.

"Je pense que si l’on réussit c’est un temps en 1’19. On verra ce qu’on peut faire mais je suis content du résultat. Il y a des choses à faire mieux mais c’est bien de dire ça quand on s’élance en pole. J’ai hâte d’être demain, ce n’est qu’une qualif Sprint mais il y a de quoi marquer des points."

Interrogé sur ce qu’il attend de la suite du week-end, et notamment sur la possibilité de conserver le même niveau de performance, il admet que les week-ends de Sprint sont trop évolutifs pour être déjà très confiant.

"C’est difficile à dire, ces week-ends de Sprint sont difficiles à comprendre, si vous réussissez les choses ou non, mais la voiture était bonne toute la journée, on a fait quelques ajustements avant la qualification et c’était très bien."

Lando Norris, 3e, n’affichait pas de sourire évidemment. Il s’attend à terminer à la même place demain...

"J’avais le rythme, mais j’ai fait une erreur dans le dernier virage. Je n’ai pas réussi à concrétiser."

"Ce serait idiot de ne pas essayer de gagner, mais il est impossible de dépasser, donc je pense que je terminerai probablement 3e."

"Dépasser George Russell avant la ligne d’arrivée est sans doute le mieux que je puisse espérer."