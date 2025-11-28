Steiner : McLaren est ’têtue’ en ne soutenant pas Norris

La lutte pour le titre pilotes connaît un nouveau rebondissement après le double déclassement de McLaren à Las Vegas. Alors que Lando Norris voyait son avance se réduire à seulement 24 points sur Oscar Piastri et Max Verstappen, une voix bien connue du paddock estime qu’il est temps pour l’écurie de Woking de revoir sa copie.

Pour Gunther Steiner, ancien directeur de Haas F1 devenu consultant pour diverses chaines de télévision dans le paddock dont Sky et Canal+ entre autres, McLaren doit désormais clairement se ranger derrière son pilote britannique si elle veut maximiser ses chances dans le sprint final.

Pourtant, malgré le revers de Vegas et la menace de Verstappen, l’équipe répète qu’elle ne modifiera pas sa philosophie. Andrea Stella, directeur de McLaren, s’est montré catégorique lorsqu’il a été interrogé sur un éventuel changement de stratégie interne à l’approche du Grand Prix du Qatar.

"Non, il n’y a aucune raison de le faire. Nous avons toujours dit que tant que les mathématiques n’en décident pas autrement, nous laisserons les deux pilotes se battre pour leur chance de victoire finale, et ce sera encore le cas au Qatar."

"N’oublions pas que si quelqu’un nous avait dit au début de l’année que nous serions dans cette situation à deux courses de la fin, nous aurions signé immédiatement ! Maintenant, nous allons nous battre pour le double championnat du monde avec confiance et conscience de notre force."

Mais Steiner, toujours aussi direct, ne partage absolument pas cette approche. Pour lui, McLaren fait preuve d’un entêtement préjudiciable.

"Ils doivent soutenir Norris," assène-t-il au micro du Red Flags Podcast.

"Sinon… je veux dire, il n’a aucune chance. Si Oscar vole des points à Lando, ce serait… wow. Si Oscar mène la course, que Lando est deuxième, et qu’ils ne laissent pas Lando passer, je serais choqué."

Le Tyrolien pousse même l’image plus loin avec une métaphore caractéristique de son style imagé.

"À quel point voulez-vous être fair-play ? Sachant que Lando a l’avantage, mais que ce n’est pas une avance confortable face à l’animal Max qui arrive… C’est comme : ’Est-ce qu’on veut se faire dévorer par l’animal, ou est-ce qu’on essaie d’aider un des deux gars ?’"

Et de conclure, cinglant : "À quel point peut-on être têtu ?"