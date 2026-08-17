Cadillac veut s’attaquer aux secrets de son moteur Ferrari avec l’arrivée de Budkowski

Cadillac n’a pas encore réussi à inscrire le moindre point après onze Grands Prix, mais l’arrivée de Marcin Budkowski à la tête de l’écurie américaine pourrait ouvrir une nouvelle phase dans la construction du projet. Le nouveau directeur de l’équipe entend notamment examiner en profondeur l’exploitation de l’unité de puissance Ferrari, convaincu que la gestion de l’énergie, qui constitue désormais un facteur de performance majeur en Formule 1, n’a pas été soignée par Cadillac.

L’écurie américaine a changé de directeur d’équipe pendant la trêve estivale. Graeme Lowdon a été écarté de ses fonctions et remplacé par Budkowski, ancien directeur exécutif d’Alpine F1.

Pour sa première saison en Formule 1, Cadillac utilise une unité de puissance Ferrari. Le constructeur américain prévoit à terme de devenir une équipe d’usine avec sa propre unité de puissance General Motors, mais cette transition n’interviendra pas immédiatement.

En attendant, Budkowski veut s’assurer que Cadillac exploite réellement tout le potentiel du matériel mis à sa disposition par Ferrari.

La question de l’exploitation des unités de puissance est devenue particulièrement importante depuis l’introduction de la réglementation technique en 2026. Les performances ne dépendent plus uniquement de la puissance maximale du moteur thermique : la manière dont les équipes gèrent et déploient l’énergie électrique est devenue un élément déterminant.

McLaren avait d’ailleurs soulevé ce sujet au début de la saison, en regrettant le manque d’informations transmises par Mercedes High Performance Powertrains sur certains aspects de l’exploitation de son unité de puissance.

Budkowski estime donc que Cadillac doit se poser la même question avec Ferrari.

"Évidemment, nous sommes un client de Ferrari. Conformément au règlement, nous recevons le même matériel et le même moteur," nous a-t-il expliqué.

Mais disposer du même matériel ne signifie pas nécessairement en tirer les mêmes performances.

"Mais nous avons vu cette année, probablement pas spécifiquement avec Ferrari, mais davantage avec un moteur Mercedes, qu’il y a aussi beaucoup de performance à débloquer en comprenant les subtilités de la gestion de l’énergie, principalement, et c’est un facteur de différenciation en matière de performance."

Cette dimension pourrait donc devenir un axe de travail important pour Cadillac dans les prochains mois.

"Je pense que c’est quelque chose que nous devons également examiner au sein de l’équipe. Est-ce que nous exploitons au maximum le matériel que nous recevons ?"

Budkowski ne remet pas en cause les capacités de l’unité de puissance Ferrari. Au contraire, il estime que celle-ci possède encore une marge de progression, notamment grâce aux évolutions prévues dans le cadre du système ADUO.

"Le moteur est compétitif. Il deviendra encore plus compétitif avec les évolutions ADUO, mais est-ce que nous l’utilisons réellement à son plein potentiel ? C’est ce que je vais chercher à découvrir. Parce que ce n’était peut-être pas dans la priorité de notre équipe à son lancement. Mais c’est essentiel. Je veux m’attaquer à tous les chantiers."

"Évidemment, la relation avec un motoriste est importante, mais il y aura toujours un élément selon lequel le fournisseur ne partagera pas nécessairement toutes les astuces du métier permettant d’extraire les performances maximales."

"C’est le jeu, et cela relève de l’équipe. Il n’y a aucun reproche à faire à Ferrari ou à qui que ce soit sur la grille."

Pour Budkowski, la relation entre une équipe cliente et son motoriste repose donc sur deux responsabilités distinctes.

"Il y a une partie qui consiste à fournir le meilleur moteur possible, et une autre qui consiste à l’utiliser au mieux."

"C’est quelque chose que je vais certainement examiner également lorsque j’arriverai dans les usines."