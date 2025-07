’Je me sens chez moi’ : Vowles n’a pas hésité à prolonger chez Williams F1

James Vowles a mis un terme aux rumeurs qui l’envoyaient remplacer Toto Wolff chez Mercedes F1, maintenant qu’il est formé au rôle de directeur d’équipe qu’il occupe depuis deux ans et demi chez Williams.

Sa prolongation de contrat est le témoignage de sa volonté de rester dans l’équipe à long terme.

"La décision n’a pas été difficile à prendre" a expliqué Vowles. "Je me sens vraiment chez moi ici. Je me sens... j’ai adoré mon passage chez Mercedes. Mercedes est un endroit fantastique, mais je me sens comme chez moi ici."

"Je pense que nous devions avant tout reconnaître que je n’étais pas un TP, que c’était le premier poste que j’occupais dans ce domaine, et que c’était donc un grand pas en avant. Et je devais me prouver à moi-même et prouver à tout le monde que j’étais capable de le faire. Et je pense que nous avons la preuve que c’est le cas."

"La prochaine étape, c’est que je suis ici pour gagner des championnats du monde. L’étape suivante, c’est l’engagement. Sommes-nous tous d’accord pour dire que c’est ce que nous voulons faire et que nous nous rejoignons sur ce point ? Et la réponse est oui."

"Il n’y a donc pas eu une seule milliseconde. Je me sens chez moi. C’est ici que je veux être. C’est ici que je veux faire carrière. Et je me vois bien rester ici jusqu’à la fin de ma carrière. C’est dire à quel point je suis à l’aise."

Et de confirmer qu’à aucun moment il n’a réfléchi à négocier avec une autre équipe que Williams : "Non, je n’ai appelé personne d’autre sur la grille, vraiment, lorsque j’étais en discussion à ce sujet."

"Toto est une personne incroyable, mais il est aussi très à l’aise là où il est actuellement et il veut y rester, je crois, pendant encore de nombreuses années. La direction s’est donc séparée il y a trois ans, et c’est tout."