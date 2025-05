McLaren F1 se réjouit de voir ses rivales ’chasser des fantômes’

Zak Brown, le patron de McLaren F1, est catégorique : il n’existe pas de solution miracle pour expliquer le rythme de son équipe, mais il encourage toujours ses concurrents à s’y intéresser... et à perdre leur temps à "chasser des fantômes".

De nombreuses théories ont été avancées pour expliquer le rythme de McLaren, comme le mini-DRS, les ailerons flexibles, l’eau dans les pneus et une solution de refroidissement des freins avec des matériaux à changement de phase.

Le succès de l’équipe de Woking s’accompagne évidemment d’une attention accrue, et McLaren est devenue l’objet d’une surveillance intense de la part de Red Bull, Ferrari et Mercedes, qui cherchent avant tout à comprendre – et à reproduire – sa capacité à très bien gérer ses pneus sur un relais de course.

En effet, sur l’exercice du tour rapide le samedi, les performances sont très resserrées et cela se joue souvent à un dixième, voire moins. Mais lorsqu’il s’agit du rythme de course, la MCL39 prend encore le large très souvent, même si ce ne fut pas le cas à Imola et Monaco.

"Les interrogations de nos rivaux auprès de la FIA ne nous inquiètent pas," confie Brown.

"Ils peuvent continuer à chercher ; il n’y a rien à trouver, à part les hommes et les femmes qui ont développé une excellente voiture de course. Ils ont fait un excellent travail."

"Il n’y a pas de solution miracle dans une voiture de course, mais si les équipes pensent qu’il y en a une et qu’elles veulent y consacrer du temps, eh bien, elles préfèrent passer plus de temps à essayer de trouver quelque chose qui n’existe pas plutôt qu’à développer leur propre voiture. Franchement, c’est une bonne utilisation de leur temps, à notre avis !"

"C’est formidable que les gens veuillent passer leur temps à essayer de chasser des fantômes. Nous avons toujours trouvé préférable de se concentrer sur sa propre équipe."