Malgré 207 points d’avance, Brown maintient ses consignes chez McLaren F1

Pour le 2e Grand Prix consécutif, deux McLaren F1 ont bien failli se tamponner ! Après le clash et le crash du Canada, Lando Norris et Oscar Piastri ne sont en effet pas passés loin de la correctionnelle de nouveau au Red Bull Ring. Cette fois, c’était l’Australien qui était en tort, après un freinage trop osé au virage 4.

Pour autant, Zak Brown, le PDG de McLaren Racing, a adoré le spectacle proposé par ses deux pilotes en piste au Red Bull Ring, il est vrai très spectaculaire. C’est ce qu’il a confié à Silverstone.

« C’était très excitant. Ce fut une course formidable. Ils se sont battus très durement, très proprement. C’est ce que tout le monde attendait de voir, enfin, cette bataille épique. »

« Bien sûr, chaque fois que vos deux voitures sont proches l’une de l’autre, c’est un peu angoissant, mais ils ont fait un excellent travail, ce fut une belle course et c’était bon à voir. »

Avec 207 points d’avance au classement des constructeurs sur la Scuderia, McLaren F1 peut de toute façon voir venir.

D’ailleurs, les consignes ont-elles encore un sens avec une telle avance selon Zak Brown ?

« Oui. Ce sont les mêmes consignes qui perdureront. Se battre durement, se battre proprement, et essayer de marquer le plus de points possible pour l’équipe. Ensuite, c’est à eux de décider en piste qui finira devant qui. »

McLaren F1 continue de faire évoluer sa voiture

Woking a ultra-dominé la concurrence au Red Bull Ring, lors du dernier Grand Prix. Pour ce week-end, les autres équipes peuvent aussi s’inquiéter : McLaren F1, après avoir apporté de nouvelles pièces en Autriche, introduit un nouveau plancher à Silverstone.

Zak Brown peut-il en dire plus sur ces évolutions ?

« Eh bien, on pousse toujours, mais tout le monde est à peu près en train de finaliser ses voitures de 2025. Nous avons encore quelques pièces que nous avons développées qui n’ont pas encore été produites ou mises sur la voiture, mais 2026 est essentiellement la priorité. Mais nous avons encore quelques évolutions à venir. »

Norris, un pilote gentil, trop gentil ?

Ce Grand Prix à Silverstone est aussi la course à domicile de Lando Norris. Et le pilote McLaren F1 a la personnalité de sa nationalité selon Zak Brown !

« Eh bien, il est très poli. Je ne suis pas sûr qu’il soit trop poli, mais c’est un gentleman très poli. »

« Je n’ai pas vraiment prêté une grande attention à ses habitudes alimentaires, si ce n’est que je sais qu’il n’aime pas le poisson. Donc, j’imagine que cela exclurait le "fish and chips". »

« Mais non, c’est un gars super. Il est très excité. Nous venons d’avoir un grand événement à Trafalgar Square et c’était plein à craquer, quelques heures pour entrer, et ce qui était cool, c’est que les acclamations pour Oscar étaient presque aussi fortes. »

« Nos deux pilotes sont donc très excités d’être ici, tout comme nous. Le Grand Prix de Grande-Bretagne est toujours une course géniale. »

Si la bataille pour le titre monte en intensité entre Lando Norris et Oscar Piastri, pourront-ils rester bon coéquipiers ? Toute l’histoire de la F1 est là pour prouver le contraire…

« La relation qu’ils entretiennent est fantastique. Nous avons consacré beaucoup de temps et d’efforts à la construction de notre équipe et à la création d’une alchimie au sein de celle-ci, et cela commence par les pilotes. »

« On a vu comment ils ont géré le Canada, comment ils se sont comportés, et je ne vois aucune raison pour qu’ils ne puissent pas se livrer une grande bataille jusqu’au bout. Que le meilleur gagne, et je suis sûr qu’ils se serreront la main et se féliciteront mutuellement. »

« Évidemment, tous les deux veulent gagner, mais je ne vois aucune raison, connaissant leurs personnalités et leur façon de courir, pour qu’ils ne puissent pas rester de très bons coéquipiers. »