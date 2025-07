Le doute envahit Red Bull, mais Horner tente de (se) rassurer...

Alors que l’avenir de Max Verstappen est toujours très incertain, Red Bull préparait l’avenir en EL1 à Silverstone, puisque Arvid Lindblad a pris place dans la voiture de Yuki Tsunoda.

Le patron de Milton Keynes, Christian Horner, a jugé très positive la première séance de Lindblad, qui pourrait pourquoi pas remplacer Liam Lawson l’an prochain chez Racing Bulls.

« Il s’est très bien acquitté de sa tâche. C’est évidemment un autre produit de l’équipe junior. C’est un jeune homme talentueux, âgé de seulement 17 ans. Monter dans la voiture ici, sur ce circuit qui est un circuit difficile, et n’être qu’à une demi-seconde, il s’est très bien débrouillé. Ses retours étaient clairs et concis, et oui, c’est clairement un espoir pour l’avenir. »

Red Bull arrive, comme toutes les équipes, sauf trois, avec des évolutions à Silverstone. Christian Horner peut-il les détailler et auront-elles de quoi relancer Max Verstappen dans la lutte pour les victoires ?

« Il s’agit de monter les nouvelles pièces sur la voiture, puis de chercher à les corréler entre nos outils de développement et la piste, et ensuite c’est une question de réglage pour les optimiser. Les gars et les filles sont en train de faire ça. C’était délicat en piste. Le vent ici est particulièrement piégeux et on peut sentir à quel point il souffle en rafales. Il y a donc un effet du vent certain, mais nous avons obtenu de très bonnes données, de très bonnes connaissances de cette séance. Voyons comment cela va se jouer. »

Ce Grand Prix à Silverstone sera-t-il décisif pour les espoirs de titre de Max Verstappen ? ou bien tout s’est déjà envolé après l’abandon en Autriche ?

« Eh bien, nous sommes à la mi-saison. McLaren a fait un super travail. Ils ont été très dominants. Nous avons réussi à gagner deux courses. Nous avons un écart significatif au championnat des pilotes, donc tout le monde doit détourner le regard de cela et se concentrer sur chaque course. Elles sont toutes un peu comme des finales de coupe, donc il faut juste essayer d’optimiser chaque course et ensuite les classements ont tendance à s’arranger d’eux-mêmes. »

« Mais nous ne regardons vraiment pas trop les classements du championnat, mais plutôt les courses individuelles qui arrivent à un rythme effréné. »

Tsunoda a jusqu’à la fin de la saison pour faire ses preuves

Quand Max Verstappen ne performe pas, Red Bull est aux abonnés absents : Yuki Tsunoda a vécu, ou plutôt subi, un Grand Prix lamentable au Red Bull Ring.

La situation est-elle désespérée pour Yuki Tsunoda ? Son baquet est-il bien en sursis pour l’an prochain ? Alors que tout le monde dans le paddock veut déjà promouvoir Isack Hadjar ?

« Évidemment, notre priorité sera de regarder ce que nous avons dans notre vivier de talents. Yuki a jusqu’à la fin de la saison pour démontrer qu’il est l’homme qu’il faut pour rester dans la voiture. Nous avons Isack qui fait aussi du bon travail et Liam qui retrouve sa forme également. »

Et si Max Verstappen venait à partir, faut-il s’attendre à ce que Red Bull fasse à 100 % confiance aux pilotes de sa filière ?

« Donc, au sein du vivier Red Bull, nous avons du talent. Mais bien sûr, on est toujours ouvert à ce qui se trouve à l’extérieur. Nous voulons aligner le meilleur duo possible. Nous sommes allés en dehors de ce vivier ces dernières années. Si nous en ressentons la nécessité, nous n’aurions pas peur de le refaire. »

2026, un sujet d’inquiétude pour Red Bull ?

Si Red Bull a du mal à convaincre Max Verstappen de rester, c’est sûrement en raison de la réglementation de 2026. Mercedes pourrait dominer la concurrence avec son unité de puissance, tandis que le programme Red Bull Powertrains / Ford serait en difficulté.

Christian Horner peut-il démentir ses rumeurs ? La marche est-elle trop haute pour Red Bull l’an prochain ?

« Nous comprenons la pression qu’il y a, en arrivant comme nouveau motoriste. Le défi est énorme. Mais nous avons un groupe de personnes extrêmement capables. Nous avons investi de manière significative. Nous avons une excellente culture au sein de l’équipe. »

Et Christian Horner ne peut s’empêcher de piquer son grand rival pour Toto Wolff…

« Qui sait ? S’attendre à être devant Mercedes serait... Ce serait embarrassant pour Mercedes si nous l’étions, ou pour n’importe quel motoriste. Mais nous serons dans une position compétitive, potentiellement même là où nous sommes par rapport à nos autres motoristes. »

« Tout est à jouer. Ce qui est formidable, c’est d’avoir tout sous un même toit, les ingénieurs châssis assis à côté des ingénieurs moteur. Il ne faut pas sous-estimer cela quand on parle d’intégration. »

« Quand on a la possibilité d’avoir ces groupes qui communiquent et se parlent directement autour d’une tasse de café et dans les mêmes locaux, cela n’a pas de prix, et cela portera ses fruits. »

« Peut-être pas en 2026, mais en 2027, 2028 et au-delà, à long terme pour Red Bull, c’est à 100 % la bonne décision. »

Une dernière phrase qui ne rend pas très optimiste pour l’an prochain !