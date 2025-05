Le règlement 2026 est ’un défi plus important’ pour Aston Martin F1 que pour ses rivales

Aston Martin F1 pense que le changement de règlement pour 2026 va être un plus grand défi pour ses troupes que pour les équipes rivales, compte tenu de la situation du team, qui s’adapte en plus à de toutes nouvelles infrastructures. C’est ce qu’a précisé Bob Bell, directeur technique exécutif de l’équipe.

"Compte tenu de l’état d’avancement de notre projet, le changement de réglementation pour 2026 représente peut-être un défi plus important pour Aston Martin Aramco que pour d’autres équipes" a déclaré Bob Bell. "Il y a de nombreuses pièces du puzzle que nous devons assembler pour être prêts pour 2026."

"Nous sommes presque une nouvelle équipe - notre équipe est presque méconnaissable par rapport à l’équipe qu’elle était quand Aston Martin est revenue dans le sport en 2021 : nous avons eu une augmentation significative de l’effectif ; nous sommes en transition pour être une équipe d’usine."

"Et nous avons ces merveilleuses nouvelles installations à la pointe de la technologie... mais nous devons toutes les lancer. Ces éléments doivent être affinés, optimisés et entièrement débogués. Cela prend du temps et demande beaucoup d’efforts. Il ne s’agit pas simplement de les mettre en marche et de commencer à travailler."

"Jusqu’à très récemment, nous utilisions la soufflerie Mercedes de Brackley, à quelques kilomètres du campus technologique AMR de Silverstone. Cette soufflerie a été construite il y a longtemps, elle est entièrement déboguée, optimisée et fonctionne au maximum de ses capacités. Il sera difficile d’amener notre toute nouvelle soufflerie à ce niveau dans un court laps de temps."

"Tout cela se fait en arrière-plan, parallèlement au développement d’une voiture pour 2026. Nous avons également un tout nouveau partenaire pour le moteur. Nous sommes très enthousiastes à l’idée de nous associer à Honda en tant qu’équipe d’usine, et je ne pouvais pas rêver d’un meilleur motoriste pour entrer dans 2026."

"Il y a de nouveaux éléments que notre équipe devra produire. Prenez la transmission : la dernière fois que cette équipe a développé sa propre boîte de vitesses, c’était en 2008. Nous allons créer une nouvelle suspension arrière, notre propre équipement pour les stands et divers logiciels."

"Beaucoup de choses que nous achetons actuellement à Mercedes en tant que client disparaîtront et nous devrons les faire nous-mêmes. La philosophie est que vous n’allez pas battre quelqu’un si vous utilisez son kit, car il aura toujours une longueur d’avance sur vous."

"Mais nous préparer à être une équipe d’usine est une entreprise énorme - et une opportunité - et rend la préparation pour 2026 beaucoup plus large que la « simple » construction d’une nouvelle voiture. Ce n’est que la partie émergée de l’iceberg. Ce qu’il y a sous l’eau est immense."

Bell explique comment Aston Martin gère l’arrivée du programme 2026 dans le développement et comment l’équipe y a pensé dès l’an dernier : "Il faut trouver un équilibre entre la répartition des ressources pour 2025 et 2026."

"Ce n’est jamais facile, quelle que soit la réglementation. La chose la plus importante - probablement - est 2026. C’est la décision que nous avons prise l’année dernière et, par conséquent, nous avons transféré de nombreux composants de l’AMR24 à l’AMR25."

"Nous avons fait cela afin de ne pas avoir à consacrer beaucoup de temps à la reconception et à la refabrication de composants pour des gains qui seraient très marginaux. L’AMR25 est un véhicule complètement renouvelé en termes d’aérodynamisme, mais le matériel sous la peau, les éléments que nous aurions traditionnellement redessinés, ont été repris."

"Je pense que toutes les équipes ont adopté une approche similaire. Nous allons également gérer avec soin la quantité de développement en cours de saison - nos ressources sont mieux allouées à 2026 parce que l’année prochaine représente une bien meilleure opportunité pour l’équipe de progresser dans l’ordre de la compétition."