LIVE F1 - GP du Mexique : les essais libres 1 en direct à Mexico

Le Grand Prix du Mexique va débuter avec les EL1 sur l’Autodromo Hermanos Rodriguez, avec une séance qui s’annonce complexe. En effet, les équipes vont devoir comprendre comment l’altitude agit sur le turbo, et les besoins de récupération d’énergie pour compenser les éventuelles pertes de puissance. Et si c’est le cas, la gestion du déploiement sera encore plus délicate. Pour travailler cela, la plupart des teams vont devoir se reposer en partie sur un rookie.

Il y aura en effet dix jeunes pilotes au volant lors de ces EL1. Chez McLaren, Leonardo Fornaroli remplace Lando Norris. Chez Red Bull, Ayumu Iwasa est dans la voiture de Max Verstappen, tandis que Frederik Vesti est à la place de George Russell chez Mercedes.

Ferrari est la seule équipe à ne pas aligner de jeune pilote ce vendredi. Alpine donne une chance à Gabriele Mini, qui prend le volant de Franco Colapinto, et Williams fait de nouveau appel à Luke Browning, qui prend la place d’Alex Albon.

Racing Bulls va pouvoir évaluer Nikola Tsolov, qui prend le volant de Liam Lawson. Haas a placé Ryo Hirakawa dans la monoplace d’Esteban Ocon, et Audi offre son premier galop d’essais en EL1 à Freddie Slater, futur pilote de F2 en 2027, qui prend la voiture de Gabriel Bortoleto.

Aston Martin laisse Jak Crawford rouler dans la monoplace de Lance Stroll et Cadillac va tenter d’offrir à Colton Herta sa Superlicence. Il prend le volant de Valtteri Bottas, qu’il pourrait ironiquement remplacer l’année prochaine.

En matière d’évolutions, McLaren, Red Bull, Ferrari et Racing Bulls apportent des évolutions à leur capot moteur pour offrir davantage de refroidissement aux voitures, ce qui sera un autre défi du week-end à Mexico.

Audi amène quant à elle des écopes de freins revues, ce qui servira à améliorer la performance aérodynamique, tandis qu’Alpine a une ailette d’échappement reprofilée pour s’adapter aux conditions et au tracé.

19h00 : On rappelle que Kimi Antonelli peut être sacré ce week-end en inscrivant seulement deux points. Si ce n’est pas le cas, il gagne aussi le titre si la victoire ne revient pas à George Russell ou Lewis Hamilton. Pour Mercedes, le titre est possible aussi, mais il faudra terminer 1et et 2e ou 1er et 3e en espérant que Ferrari ne marque que peu de points, puisque l’équipe doit reprendre 39 unités à la Scuderia pour valider sa couronne.

19h06 : Un des sujets brûlants du week-end est évidemment la fin de saison, alors que le Moyen-Orient est désormais une région dans laquelle tous les pays déconseillent de se rendre. Les pilotes de F1 admettent être inquiets de ce qui va être décidé, notamment après que le MotoGP semble maintenir son déplacement au Qatar.

19h10 : Red Bull a confirmé que son problème d’embrayage ne serait pas résolu avant l’année prochaine, alors que cette phase a de nouveau coûté cher à l’équipe à Austin. Laurent Mekies a donné les raisons de ce délai particulièrement long.

19h15 : Les contretemps avaient provoqué la colère des pilotes en course aux USA, et notamment celle d’Isack Hadjar, très virulent envers son équipe. Le Français a reconnu qu’il n’aurait pas dû s’en prendre publiquement à Red Bull à ce point.

19h18 : Chez Audi, on a appris ce vendredi le départ de Beat Zehnder, un des cadres de l’équipe depuis près de quatre décennies, qui n’aura plus sa place dans l’organigramme au fil de la restructuration menée dans l’ancienne structure Sauber.

19h23 : Deux pilotes étaient malades en ce début de week-end à Mexico, Kimi Antonelli et Valtteri Bottas. Lando Norris a reconnu qu’il est facile d’attraper un virus, surtout avec autant de voyages en fin d’année. Il a aussi expliqué comment il met toutes les chances de son côté pour rester en bonne santé.

19h28 : Ce sont d’autres secrets qu’a livré Lewis Hamilton au Mexique, en expliquant comment il parvenait à rester en forme au fil des années après 20 saisons au plus haut niveau. Il a notamment refusé les critiques selon lesquelles son âge lui coûterait en performance.

19h30 : C’est parti pour les EL1 du GP du Mexique ! Les monoplaces sortent pour beaucoup d’entre elles avec des capteurs aérodynamiques, certainement pour étudier l’impact de l’altitude sur un kit aéro qui n’est pas adapté spécifiquement pour le circuit, contrairement aux années précédentes.