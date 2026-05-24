LIVE F1 - GP du Canada : la course en direct à Montréal

Le Grand Prix du Canada 2026 de F1 arrive à son dénouement, avec la course qui se déroule à Montréal sur le Circuit Gilles Villeneuve, à 22h, heure française. Les 22 pilotes prendront le départ de cette cinquième manche de la saison, et la question est de savoir si Mercedes peut enchainer une cinquième victoire en autant de courses, mais aussi de savoir comment va se dérouler le duel entre les deux pilotes de l’équipe, après des tensions nées lors du Sprint.

La grande inconnue de cette course est la météo, car la pluie est toujours menaçante, même s’il semble que les radars soient un peu plus optimistes qu’hier et qu’en début de journée pour espérer une course

George Russell a signé la pole position in extremis lors de la séance qualificative, ce qui lui a permis de se placer devant Andrea Kimi Antonelli, avec qui il partage la première ligne, et alors que les tensions sont pour le moment désamorcées entre eux, avec l’autorisation donnée par Toto Wolff de se battre durement.

Derrière, on retrouve les deux McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri. En troisième ligne, Lewis Hamilton est aux côtés de Max Verstappen, tandis que la quatrième ligne se compose d’Isack Hadjar et Charles Leclerc, qui était très déçu de sa qualification.

Arvid Lindblad est heureux de son week-end, et il s’est qualifié neuvième après avoir été dans le top 10 tout au long du week-end. En dixième place, Franco Colapinto confirme ses bonnes dispositions avec Alpine depuis les évolutions de l’A526.

Nico Hülkenberg est 11e, c’est la sixième fois de la saison en huit séance qualificatives de courses et de Sprints. Il devance Liam Lawson, puis Gabriel Bortoleto et Pierre Gasly en septième ligne. Carlos Sainz et Oliver Bearman suivent devant Esteban Ocon et Alex Albon. Fernando Alonso devance Sergio Pérez et Valtteri Bottas.

21h00 : Et la pluie a refait son apparition à un peu plus d’une heure du départ, avec le risque de mouiller la piste, même si elle est pour le moment légère !

21h02 : Lance Stroll s’était qualifié entre les deux Cadillac, et des changements ont été faits sur sa voiture, ce qui le renvoie dans la voie des stands pour le départ.

21h04 : Les pilotes n’ont encore jamais couru sous la pluie, hormis Gasly qui a testé l’Alpine et Leclerc et Verstappen qui avaient roulé à Barcelone sur piste humide. Mais l’idée de rouler sur l’asphalte humide pendant la course est un sujet d’inquiétude pour certains.

21h07 : Une chose semble sûre, la décision de passer une journée à rouler sous la pluie en février pourrait avantager Ferrari et Red Bull s’il pleut. C’est en tout cas ce qu’a révélé Andrea Stella, le directeur de McLaren.

21h10 : Outre les évolutions de la W17, c’est aussi la capacité de Mercedes à être plus rapide en ligne droite qui fait de l’équipe la favorite pour cette course, notamment face à McLaren qui concède de la vitesse de pointe.

21h12 : Un des autres sujets de discussion ce week-end est le moteur de la F1 pour 2027, alors que des frictions existent pour adopter la proposition de réduire à 40 % la part électrique du moteur l’année prochaine. Verstappen a menacé de partir si ça n’arrive pas, et McLaren a abondé en son sens.

21h16 : Pour Russell, l’accrochage avec Antonelli au sprint, c’est du passé. L’auteur de la pole position s’est confié lors de la parade des pilotes : "C’est du passé, les choses sont apaisées. Bien sûr, nous sommes des compétiteurs, et l’émotion est toujours palpable dans le cockpit. Nous espérons simplement offrir un doublé à l’équipe, mais soyons honnêtes, dans ces conditions, ce ne sera pas facile. On a vu que McLaren est rapide, Ferrari était très performante en début de course dans le froid chinois, alors on verra bien."

21h19 : La pluie fine s’est plus ou moins arrêtée, pas de quoi détremper le circuit. Les radars météo sont plutôt optimistes pour les deux prochaines heures. Un Grand Prix finalement totalement sur le sec ?

21h21 : Les premières F1 entrent en piste pour des tours de reconnaissance. Les pneus intermédiaires sont de sortie, la piste est un peu grasse avec la pluie fine.

21h25 : En cas de course sur le sec, Pirelli envisage une stratégie à un seul arrêt avec deux stratégies privilégiées : dur puis médium ou médium puis dur. Une stratégie tendre - dur est aussi possible pour rester sur un arrêt.

21h27 : Confirmation que la piste n’est pas assez mouillée pour les intermédiaires. Ce sont des slicks qui sont chaussés pour le 2e tour de reconnaissance.

21h29 : La pluie reprend légèrement. Oscar Piastri indique à son ingénieur ne pas savoir s’il faut des slicks ou des intermédiaires ! Intéressant !

21h32 : Pour Lewis Hamilton, tout est possible dans ces conditions. Le pilote Ferrari, qui s’élance en cinquième position, a indiqué lors de la parade avoir eu en plus un problème de puissance moteur.

"Je ne dirais pas qu’hier a été décevant, je prends vraiment du plaisir ce week-end. J’adore piloter sur ce circuit et je suis triste que ce soit le dernier jour. Mais c’est positif car il y avait beaucoup de potentiel, et je pense que nous aurions pu nous battre pour la troisième place (sur la grille). Mais je me donne à fond et j’essaie d’en tirer le maximum. Je n’ai pas vraiment fait d’erreur lors de mon dernier tour."

"Et on a vu après qu’il y a eu un autre problème : la puissance était insuffisante, ce qui empêchait le mode ligne droite de fonctionner correctement. Donc, il y a beaucoup de points positifs à retenir, et aujourd’hui, avec ces conditions délicates, tout est possible."

21h37 : Les tentes de protection présentes sur chaque place de la grille de départ ont été enlevées. Les équipes estiment qu’il n’y aura pas de pluie d’ici au départ. L’envol devrait donc bien se faire à l’heure prévue, à 22 heures.

21h41 : Lance Stroll, pilote Aston Martin qui s’élancera des stands, fait la moue après ses tours de reconnaissance : "Aucune adhérence ! C’est délicat. Ces pneus sont très difficiles à faire monter en température par temps froid et pluvieux. On ne peut pas les faire fonctionner correctement. Le défi sera de trouver de l’adhérence."

21h43 : Et la pluie joue avec les nerfs des pilotes et des équipes ! Elle revient de manière un peu plus intense qu’il y a quelques minutes.

21h47 : La pluie s’intensifie, et cela pourrait aider les pilotes, alors que Pérez disait il y a quelques minutes que la décision était "difficile" entre les intermédiaires et les slicks, et qu’un peu plus de pluie rendrait le choix aisé !

21h48 : Norris dit que la piste est "glissante", et Verstappen dit qu’elle est "slippery when wet", soit "glissante quand elle est mouillée". Reste à savoir si c’est une référence à l’album du même nom sorti par Bon Jovi !

21h51 : Piastri confirme des conditions de piste difficiles lors de la mise en grille : "C’était horrible, très dur. Ca sera un départ intéressant."

21h52 : Norris est convaincu que Hamilton et Leclerc vont tirer leur avantage des conditions en début de course : "Je m’attends à voir les Ferrari en tête après quelques tours".

21h54 : Antonelli pense que la mise en température des pneus sera cruciale : "Il faudra les mettre en condition sans avoir de graining."

21h57 : Norris et Piastri sont en pneus intermédiaires, comme Hülkenberg, Bortoleto, Sainz, Pérez et Bottas ! Russell, Antonelli, Hamilton, Verstappen, Hadjar, Leclerc, Bearman, Ocon, Albon, Alonso et Stroll sont en tendres, et Lindblad, Colapinto, Lawson et Gasly sont en mediums.

22h03 : Les feux ne s’éteignent pas ! La FIA lance un deuxième tour de formation dans la confusion la plus totale, alors qu’Antonelli a légèrement bougé.

22h04 : Lindblad a un problème de boîte de vitesses, et son beau week-end semble s’arrêter là.

22h05 : Piastri dit que la pluie s’est arrêtée et que le pari des intermédiaires n’était pas bon.

22h07 : Il y a un tour de formation supplémentaire... c’est pour la voiture de Lindblad qui était encore en piste. Il y aura donc 68 tours au lieu de 70.

Départ : Très bon départ de Norris qui plonge en tête à l’intérieur ! Antonelli est deuxième, et Piastri tente d’attaquer mais se fait passer par Hamilton !

Tour 1 : Verstappen est sixième, Hadjar est huitième derrière Leclerc.

Tour 2 : Piastri rentre au stand chausser des mediums alors que Norris reste en piste et parvient à retenir les Mercedes !