LIVE F1 - GP du Brésil : les essais libres 3 en direct à Interlagos

Les Essais Libres 3 du Grand Prix du Brésil vont se tenir sur le circuit d’Interlagos, constituant une dernière préparation importante avant les qualifications qui se tiendront en début de soirée en heure française. Après une première journée durant laquelle McLaren F1 et Mercedes se sont illustrées, on s’attend évidemment à voir les choses évoluer grâce aux données qui ont été récoltées ce vendredi en essais libres 1 et 2.

La hiérarchie devrait possiblement être resserrée, voir évoluer au fil de cette dernière séance et avant les qualifications. Red Bull et Ferrari n’étaient pas loin, mais elles semblaient tout de même légèrement en retrait, et leur capacité à revenir dans le match sera intéressante à évaluer.

George Russell est pénalisé de cinq places sur la grille pour avoir dépassé à nouveau le quota de moteurs à combustion interne qu’il est possible d’utiliser sur l’ensemble de la saison, et il ne pourra donc pas être en pole sur le circuit de sa première victoire en carrière.

15h00 : La météo pourrait être finalement plus clémente que prévu ce samedi, avec des risques de pluie légèrement moins élevés qu’ils ne l’étaient en début de week-end pour cette même journée. La pluie est en revanche prévue tout au long de la journée de course ce dimanche.

15h04 : Toto Wolff, qui a longtemps été manager d’Esteban Ocon et a encore une relation proche du Français, a donné des détails sur le conflit entre le pilote et Haas, qui l’a définitivement écarté. Une différence de versions entre Ocon et Ayao Komatsu, le patron de l’équipe, semble au cœur du différend.

15h08 : Frédéric Vasseur, le directeur de Ferrari, a quant à lui expliqué comment il avait géré les tensions entre Lewis Hamilton et Charles Leclerc après le Grand Prix du Mexique. S’il leur a rappelé les intérêts de l’équipe, il a aussi décidé de ne pas changer drastiquement les règles d’engagement entre eux.

15h13 : Wolff, qui a géré les conflits entre Nico Rosberg et Hamilton, et doit aujourd’hui composer avec Kimi Antonelli et George Russell, a prévenu Vasseur qu’il devrait être plus strict.

15h17 : Les deux directeurs sont en tout cas tombés d’accord sur un point : ils n’obligeront pas leur personnel à se déplacer au Qatar et à Abu Dhabi si les Grands Prix sont maintenus dans cette région du globe touchée par la guerre.

15h20 : Vasseur a aussi encouragé Rafael Câmara, qui fait ses débuts à la place d’Ocon chez Haas, et a demandé de la patience envers le pilote qui est plongé dans le grand bain au cœur d’un week-end difficile, sur un circuit très piégeux.

15h23 : Une des grandes questions du week-end est le possible remplacement de Liam Lawson chez Racing Bulls en 2027, alors que Nikola Tsolov serait sur le point d’être signé par l’équipe. Alan Permane, directeur fraîchement prolongé dans ses fonctions, a fait le point sur les rumeurs et les échéances à venir.

15h27 : Lewis Hamilton sera aussi pénalisé ce week-end, avec normalement dix places de recul sur la grille. La confirmation arrivera normalement pendant les EL3. Cela rappelle évidemment ses remontées au Sprint et en course en 2021, quand il avait pris une lourde pénalité et avait été renvoyé en fond de grille le dimanche, pour aller gagner la course.

15h29 : Et on apprend que Verstappen partira également du fond de grille ce dimanche ! Le Néerlandais aura donc une lourde tâche pour essayer de signer un bon résultat.