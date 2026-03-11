Permane : Racing Bulls a ’beaucoup appris’ sur sa F1 pour Shanghai

Après un premier rendez-vous riche en enseignements à Melbourne, l’écurie Racing Bulls aborde déjà un nouveau défi avec le Grand Prix de Chine et son format sprint. Son directeur, Alan Permane, estime que l’équipe a tiré de nombreuses conclusions du week-end australien, aussi bien sur sa monoplace que sur la nouvelle réglementation introduite en 2026.

Racing Bulls peut déjà se féliciter d’avoir marqué ses premiers points avec Arvid Lindblad, le rookie s’étant particulièrement bien distingué en course par sa maturité et sa solidité dans ses duels afin de finir à la 8e place

Permane explique que la semaine passée en Australie a été particulièrement intense pour l’ensemble de l’équipe, mais aussi très instructive sur le plan technique.

"Après une semaine intense mais fructueuse à Melbourne, nous avons énormément appris sur le fonctionnement de notre voiture et sur la nouvelle réglementation 2026," a-t-il indiqué.

Selon lui, les premières évolutions introduites sur la monoplace ont déjà produit des résultats encourageants, ce qui renforce la confiance de l’équipe pour la suite du championnat.

"Nous savons que nous avons apporté des améliorations très efficaces et nous abordons les prochaines avec confiance, à commencer par un week-end sprint sous pression à Shanghai."

"Cette semaine, nous sommes confrontés à un défi bien différent. Nous n’aurons qu’une seule séance d’essais pour tester les voitures et les groupes propulseurs."

"Mais avec nos collègues de Red Bull Ford Powertrains, je suis certain que nous sommes bien préparés et que nous avons effectué de nombreux essais sur simulateur."

Le problème rencontré par Lawson identifié

L’équipe a également analysé l’incident qui a affecté Liam Lawson lors du départ à Melbourne, un problème qui avait compromis sa course en le laissant quasiment scotché sur la grille, manquant de peu d’être percuté par Franco Colapinto.

Permane assure désormais que l’origine du souci a été parfaitement comprise par les ingénieurs.

"Nous avons analysé le problème rencontré par Liam au départ la semaine dernière et nous en comprenons parfaitement la cause," a-t-il expliqué.

"Nous sommes certains que ce problème ne se reproduira plus."