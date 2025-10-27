Norris pense avoir fait son ’meilleur week-end complet’ en F1

Lando Norris a signé une victoire nette ce week-end au Mexique, avec une large avance. Le pilote McLaren F1 avait déjà fait quelques dominations de ce genre, comme à Melbourne ou Silverstone, ou comme l’année dernière à Zandvoort ou Singapour.

Mais avec la pole de la veille et une large avance sur l’ensemble de ses rivaux, il admet que c’est l’un de ses plus beaux week-ends en carrière, d’autant qu’il était rapide dès les EL2, alors qu’il avait manqué les EL1.

"Je pense que c’est celui où j’ai simplement été le plus performant. Je ne sais pas si on peut dire dominant ou non, mais c’est celui où, selon moi, j’ai le mieux roulé du début à la fin, depuis les essais libres 2 jusqu’à la fin de la course" a déclaré Norris.

"D’une certaine manière, je pense que c’est juste ma meilleure performance sur un week-end complet. Vous savez, tous mes tours en qualifications, toutes mes séances, toute ma course. Oui, je le pense."

C’est la première victoire au Mexique depuis Ayrton Senna au début des années 90, et celui qui a repris la tête du championnat est conscient de l’important d’une telle statistique : "Tout d’abord, je pense que gagner n’importe où, c’est déjà très bien. Mais gagner ici, c’est aussi très spécial."

"Avec le stade et tout le reste, c’est l’un des podiums les plus incroyables de la saison. Oui, probablement avec Monaco, Monza, Silverstone, ce genre d’endroits. Donc c’est assez spécial. Et bien sûr, être le premier depuis Senna à gagner ici, c’est agréable de ramener McLaren sur le chemin de la victoire après si longtemps."

"Et avoir mon nom associé, même de loin, à quelqu’un comme lui, c’est quelque chose de très spécial. Donc, oui, c’est quelque chose dont il est agréable de se souvenir, et je suis sûr que dans dix ou vingt ans, ce sera encore un super souvenir. C’est génial."

Le Britannique ne sait pas pourquoi il a eu moins de difficulté ce week-end, mais il n’est pas surpris que la MCL39 soit si rapide, même s’il ne sait pas les raisons de cette domination : "Bonne question. La voiture est simplement rapide. Elle l’a été toute la saison, mais clairement, elle reste parfois difficile à piloter."

"Mais je pense que quand tu trouves ce ’sweet spot’, cet équilibre parfait, tout devient plus fluide et la vie un peu plus facile. Donc, je ne sais pas trop. C’est difficile de dire ce qui, sur la mienne, est meilleur que sur les autres, mais j’ai simplement eu un peu plus d’adhérence, et c’est généralement la réponse la plus simple."

Le départ de la course a été tendu, puisqu’il s’est placé à l’intérieur et a été attaqué par les Ferrari et par Max Verstappen. Son bon envol et le choix de trajectoire qu’il a pu opérer lui ont permis de garder la main, car les pilotes qui l’ont passé en roulant dans l’herbe ont dû lui laisser la place.

"Je ne sais pas. Je n’ai pas encore vu le ralenti ni rien. Je ne savais même pas qu’on était quatre de front. Je suis juste entré premier et je suis ressorti troisième, je crois. C’est tout ce que j’ai vu. Je dois aller revoir ça. Mais à Mexico, le virage 1 est toujours animé, chaque année."

"Je ne sais pas si avoir pris un si bon départ m’a aidé ou non. Ça m’a sûrement permis d’avoir un peu d’air, un peu de temps pour placer la voiture comme je voulais. Mais j’ai quand même dû attaquer dans le premier virage. Je savais que les autres allaient aussi attaquer, donc ce n’était pas simple. Mais oui, j’ai gardé la tête et c’était assez fluide à partir de là."

Norris aurait pu signer un Grand Chelem s’il avait fait le meilleur tour en course, puisqu’il a aussi signé la pole et la victoire et mené tous les tours, mais il n’a pas voulu tenter le diable : "Je n’en avais simplement pas besoin. J’étais tenté, c’est vrai, mais ce n’était pas nécessaire. Il n’y avait plus de point pour le meilleur tour, donc inutile de le faire."