Les statistiques après le Grand Prix de Chine

Comme après chaque Grand Prix, il est temps de découvrir les statistiques les plus marquantes, les records qui ont été battus, les séries remarquables toujours en cours ou bien qui se sont arrêtées net lors du dernier week-end…

Les qualifications

Oscar Piastri devient le 107e pilote à décrocher une pole position en Formule 1 (il n’avait signé que des poles en qualifications sprint).

Le 106e était George Russell en Hongrie en 2022.

Oscar Piastri est également le premier Australien à s’élancer en tête d’un Grand Prix depuis Daniel Ricciardo au Mexique en 2018.

Les écarts entre le 1er et le 2e, en Q3, sont infimes : à peine 84 millièmes en Australie, et 82 en Chine.

McLaren et Mercedes monopolisaient la première ligne du Grand Prix en Chine, tandis que Ferrari et Red Bull avaient fait de même lors de la course Sprint. Bref, les performances varient d’épreuve en épreuve !

Lando Norris s’est qualifié troisième, cédant pour la première fois en neuf Grands Prix face à son coéquipier en qualifications.

Isack Hadjar s’est distingué en tant que meilleur rookie avec une brillante septième place — le meilleur résultat de Racing Bulls à Shanghai depuis douze ans.

Yuki Tsunoda accède à la Q3 pour la deuxième fois cette saison et décroche la neuvième place sur la grille.

Nico Hülkenberg, douzième, réalise le meilleur départ d’un pilote Kick Sauber cette saison et bat pour la première fois en qualifications son équipier Gabriel Bortoleto.

Carlos Sainz, quinzième des qualifs, enregistre son plus mauvais départ à Shanghai en sept participations.

Les deux Alpine ont été éliminées dès la Q1, que ce soit dans le format Sprint ou classique.

Liam Lawson a terminé bon dernier, aussi bien dans la qualif Sprint que dans les qualifications classiques, avec une 20e place à chaque fois.

La course

McLaren célèbre un 50e doublé dans son histoire en Grand Prix (le premier datait du triomphe de Denny Hulme devant Bruce McLaren au Canada en 1968)/

L’écurie britannique a enchaîné trois victoires de rang (en comptant celle à Abu Dhabi l’an dernier) pour la première fois depuis la série Hongrie-Belgique-Italie de 2012.

Oscar Piastri s’offre sa troisième victoire en carrière.

Il inscrit des points pour le 28e week-end consécutif – une série active inégalée actuellement sur la grille.

Son coéquipier Lando Norris termine deuxième à Shanghai pour la deuxième année d’affilée.

Avec ce résultat, Norris garde les commandes du championnat pilotes avec huit points d’avance sur Max Verstappen.

Pour l’écurie anglaise, il s’agissait de sa 191e victoire, la troisième consécutive et la quatrième sur cette épreuve, mais la première en 14 ans, depuis la victoire de Lewis Hamilton en 2011.

Pour la deuxième fois consécutive cette saison, George Russell est monté sur la troisième marche du podium, offrant ainsi à Mercedes le 300e podium (129 victoires, 98 deuxièmes places et 73 troisièmes places). Ce classement est mené par Ferrari avec 829 podiums, devant McLaren avec 527 et Williams avec 313.

George Russell enchaîne deux podiums consécutifs pour la première fois depuis les Grands Prix des Pays-Bas et d’Italie en 2022.

Esteban Ocon, cinquième, signe le meilleur résultat de Haas à Shanghai depuis leur arrivée en Formule 1. Un contraste saisissant puisqu’il avait été le pilote le plus lent lors du tout premier week-end de la saison.

Kimi Antonelli, sixième, continue sur sa belle lancée : deux départs en Grand Prix, deux arrivées dans le top 6.

Alex Albon a mené la course le jour de son anniversaire, devenant le neuvième pilote à le faire dans l’histoire de la discipline. Il a déjà marqué plus de points que sur toute l’année dernière.

Williams n’avait plus bouclé un seul tour en tête d’un Grand Prix depuis près d’une décennie — il fallait remonter à Felipe Massa et Valtteri Bottas à Silverstone 2015 pour trouver trace d’un tel événement.

Oliver Bearman, huitième, inscrit ses premiers points en Formule 1 et permet à Haas de faire marquer ses deux voitures, une semaine seulement après avoir terminé bon dernier en Australie.

Deux moins de 20 ans dans les points lors d’un même Grand Prix : un événement rare qui ne s’était produit qu’une fois auparavant — à Monza en 2017, avec Max Verstappen et Lance Stroll.

Fernando Alonso est le seul pilote à n’avoir vu aucun drapeau à damier cette saison.

Alpine F1 est désormais la seule équipe à ne pas avoir inscrit de points.

C’est la première fois dans l’histoire du championnat du monde que Ferrari a deux voitures disqualifiées lors d’un même GP, depuis l’entrée de la Scuderia dans le sport en 1950.

Avec sa disqualification, Hamilton a également perdu le tour le plus rapide de la course qu’il avait réalisé - 1:35.069, soit 0,385 seconde d’avance sur Lando Norris.

En établissant ce chrono, Hamilton avait réalisé un tour rapide pour la 16e saison consécutive, battant ainsi le record qu’il détient conjointement avec Michael Schumacher (15). Il faudra donc recommencer sur au moins l’une des 22 courses qui restent...