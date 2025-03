’La pression était intense’ sur Cadillac lors des discussions avec la F1

Alors que la participation de Cadillac F1 en 2026 est désormais gravée dans le marbre, avec la signature de Dan Towriss sur les nouveaux Accords Concorde, le responsable du projet s’est ouvert sur le processus de préparation.

Face à l’opposition farouche du propriétaire de la F1, Liberty Media, et des dix équipes existantes, le projet d’équipe Andretti initialement approuvé par la FIA s’est enlisé dans une lutte politique qui est allée jusqu’au plus haut niveau du gouvernement américain.

Se souvenant du GP de Miami 2024, la légende de la F1 Mario Andretti a révélé il y a quelques mois que l’ancien PDG de Liberty, Greg Maffei, s’était approché de lui et lui avait dit : "Mario, je veux te dire que tu as besoin d’un peu de temps. Je veux te dire que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que Michael n’entre jamais en Formule 1."

En fin de compte, Michael Andretti s’est retiré de sa propre organisation - le projet de F1 ayant été entièrement rebaptisé Cadillac avec le soutien de General Motors - ce qui a permis à l’équipe d’accéder à la 11e place sur la grille de départ pour l’an prochain.

Interrogé sur l’évolution intense du projet Andretti-Cadillac F1, Towriss a répondu : "Il suffit de se reporter à la citation de Greg. Il a dit ce qu’il a dit."

Towriss est le PDG de TWG Motorsports, aujourd’hui propriétaire majoritaire d’Andretti Global, et c’est TWG Motorsports qui supervise désormais le programme Cadillac F1. Il se souvient du moment où Michael Andretti s’est rendu compte qu’il avait besoin de prendre du recul.

"Il a commencé à exprimer son désir de s’éloigner et à dire que ce n’était plus amusant à ce moment-là" raconte Towriss. "A ce moment-là, il s’est dit ’Ok, trouvons un moyen de le faire’."

"Mais il est évident que nous avons beaucoup investi dans Andretti Global et dans l’Indycar dans son ensemble. Alors comment faire en sorte que la transition se fasse en douceur de ce point de vue ?"

En ce qui concerne la bataille avec la F1 pour accéder au sommet du sport automobile, Towriss poursuit : "En tant que personne de l’intérieur, la pression était intense. Il y a eu des réunions très difficiles avec la F1 et d’autres choses qui se sont passées à l’extérieur."

"Quand vous mettez ces autres séries de sport automobile ensemble, c’est une grosse opération, et je pense que cela nous a un peu amenés à cette situation. C’est devenu très politique. Certains aspects de la candidature n’étaient pas bien compris et c’était difficile. La F1 était très attachée à certaines questions."

Certains fans américains de sport automobile se sont sentis un peu mal à l’aise face au rejet global de Michael Andretti, mais l’ancien patron a déclaré aux médias : "Je me sens bien. Je suis heureux."

"Tout le monde me le dit, et je n’avais pas réalisé que j’étais si malheureux quand j’étais ici avant, mais vous êtes toujours tendu ou en train de penser à ce que vous devez faire ensuite. Maintenant, ce n’est plus mon problème. Je m’amuse beaucoup plus que je ne le pensais. Je ne savais pas à quoi m’attendre, mais je suis très heureux."