Komatsu salue la réaction de Haas F1 en Chine après ’le choc’ de Melbourne

Esteban Ocon et Oliver Bearman ont tous les deux marqué des points hier en Chine pour Haas F1, même sans les disqualifications des deux Ferrari.

Leurs 7et 10e places respectives à l’arrivée se sont transformées en 5e et 8e, ce qui a évidemment réjoui le patron, Ayao Komatsu.

Mais Komatsu était surtout très heureux de voir la bonne réaction de son équipe après le choc de Melbourne.

"La réaction de toute l’équipe a été incroyable. L’Australie a été un choc pour nous, ce à quoi nous ne nous attendions pas après les essais de Bahreïn, mais quelle réaction !" se félicite le Japonais.

"Tout le monde dans nos différentes bases – en Italie, au Royaume-Uni, aux États-Unis et sur le bord de la piste – a travaillé ensemble pendant plusieurs jours… Honnêtement, je suis ravi de la façon dont nous avons travaillé depuis ce choc pour obtenir ce résultat en Chine."

"Tout le monde connait des échecs, n’est-ce pas ? Mais l’échec ne devrait pas vous définir. Ce qui vous définit, c’est la façon dont vous vous relevez de cet échec, et je pense que nous l’avons démontré avec toute l’équipe."

Comment Haas F1 a-t-elle réussi ce retournement ?

"Nous avons très bien réagi au changement de situation. La réaction s’est faite après le Sprint, en modifiant les réglages de la voiture, et elle a vraiment fonctionné pour les qualifications et la course. La communication et l’exécution en course ont été excellentes. Je pense que c’est la meilleure réaction que j’aurais pu espérer."

"Je ne m’attendais pas à marquer autant de points aujourd’hui. Si on m’avait dit que j’aurais pu en marquer un, j’aurais été ravi. C’est un résultat incroyable. J’ai hâte de continuer à travailler avec l’équipe pour améliorer cette voiture."

Komatsu reste prudent : ce revirement est peut-être spécifique au circuit et les problèmes aérodynamiques de la VF-25 demeurent.

"Je ne me fais pas d’illusions en disant que nous avons résolu le problème – ce n’est pas le cas. Sur certains circuits, nous aurons encore de gros problèmes, mais lorsque nous pouvons piloter la voiture comme nous le souhaitons, avec de bonnes caractéristiques du circuit, voilà ce que nous pouvons déjà faire."