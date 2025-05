Gasly est dans l’impossibilité de dire sur quelle tendance est Alpine F1

La saison a été mouvementée pour Alpine F1 pour le moment. Des flashs de performance mais, en termes de points, il n’y a que la septième place obtenue à Bahreïn jusqu’à présent par Pierre Gasly.

Alors quelle est la tendance pour l’A525 ? Le Français a été interrogé à ce sujet à Miami.

"Le plateau est extrêmement serré, surtout compte tenu de la position où nous nous battons. À trois dixièmes près, on peut être en Q3 ou éliminé en Q1. C’est donc tout simplement difficile de vous donner une tendance."

"Nous avons réussi à bien gérer les deux dernières épreuves. Nous n’avons pas été très chanceux lors des trois premières courses. Mais je pense que nous avons la vitesse nécessaire pour rivaliser avec les Williams, les Racing Bulls sont très compétitives par moments, et les Haas aussi. Il nous faudra donc être au top et exploiter chaque centième de milliseconde de notre package, et je suis sûr que nous serons capables de nous battre pour cela."

Encore une fois, Pirelli a choisi d’apporter des pneus plus tendres que l’an dernier. Mais nous n’avons pas eu droit à deux arrêts à Djeddah. Est-ce que cela aura plus d’impact ici ? Cela jouera-t-il en faveur d’Alpine ?

"Eh bien, je pense que oui, c’est sûr que cela apporte un peu plus d’inconnues cette année, avec un week-end Sprint. Cela ne simplifie pas beaucoup les choses en termes d’allocation de pneus et de direction à prendre, donc il y aura probablement des compromis à faire à un moment ou à un autre du week-end."

"Mais oui, je pense que nous pourrions voir un peu plus de différences de stratégie, certainement pour dimanche. Je suis sûr que nous en apprendrons davantage samedi, une fois que nous aurons terminé la course sprint."

"Quant à nous, nous arrivons toujours à bien nous en sortir lors des Sprints alors espérons que ce sera un facteur qui jouera pour nous."