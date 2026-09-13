’On méritait la victoire’ : Norris déplore sa malchance au GP d’Espagne

Lando Norris pensait avoir fait le plus dur au Grand Prix d’Espagne en gardant la tête au départ, et en creusant une avance de plus de 5 secondes sur Kimi Antonelli. Mais une voiture de sécurité virtuelle est arrivée en piste juste après son passage devant l’entrée des stands, et le pilote McLaren F1 n’a pas pu en profiter contrairement à ses rivaux directs. Avec plus de 20 secondes de perdues dans l’affaire, il n’a pas pu faire mieux que troisième à l’arrivée derrière Antonelli et Max Verstappen.

Une fois ressorti derrière son groupe de rivaux, il a essayé de remonter mais n’a jamais pu passer la Red Bull du Néerlandais. Il déplore ce succès manqué, car il pense que lui et son équipe avaient fait tout ce qu’il fallait pour y parvenir.

"La VSC est arrivée après, je ne pouvais rien faire, bravo à Kimi et Max qui ont très bien piloté. La chance n’était pas de notre côté, je me suis bien battu, je voulais rattraper Max mais c’était difficile de passer et il n’a pas fait d’erreur" a raconté Norris.

"C’est une course difficile, une victoire qui nous échappe et je pense qu’on la méritait aujourd’hui. Mais ce sont des choses qui arrivent en sport auto, on va encaisser ce coup et se tourner vers la prochaine."

Alors que McLaren a joué la victoire lors de trois des quatre dernières courses, le champion du monde en titre a tenu à rappeler que ces progrès ne viennent pas sans un travail colossal d’une équipe qui était nettement en retrait en début d’année.

"C’est difficile, ça ne vient pas facilement, je travaille dur, je tire beaucoup de la voiture. C’était phénoménal de signer la pole hier, j’ai l’impression d’avoir fait une course parfaite aujourd’hui mais la chance n’était pas avec moi."

"L’équipe fait un travail incroyable et continue à travailler d’arrache-pied, car nos rivaux font un très bon travail. C’est difficile parmi les équipes de pointe mais on continue d’attaquer, on continue d’essayer, et d’autres victoires sont possibles."