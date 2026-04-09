Leclerc entre dans un cercle très fermé d’ambassadeurs à Monaco

Dans une atmosphère élégante et très monégasque, Charles Leclerc a franchi un cap symbolique loin des circuits. Le pilote Ferrari a été nommé Ambassadeur de bonne volonté de Monaco par le Prince Albert II de Monaco, confirmant son statut de figure incontournable du Rocher.

La distinction (photo ci-dessous) lui a été remise lors du Goodwill Ambassador Award Gala organisé à l’Hôtel de Paris, un rendez-vous prestigieux qui met en lumière celles et ceux qui contribuent au rayonnement international de la Principauté. Créé en 1973 à l’initiative de Grace Kelly, le Monaco Ambassadors Club distingue chaque année des personnalités influentes, bien au-delà de leur domaine d’origine.

"Le Prince Albert II a remis à Charles Leclerc le diplôme d’Ambassadeur de bonne volonté, décerné par le Monaco Ambassadors Club à l’Hôtel de Paris."

"Fondé en 1973 par la Princesse Grace, le Monaco Ambassadors Club distingue des personnalités qui, par leur parcours et leur engagement, contribuent au rayonnement de la Principauté à l’international."

"Par son talent, son engagement et son attachement à Monaco, Charles Leclerc incarne pleinement cet esprit," a fait savoir le Palais.

À 28 ans, Leclerc rejoint ainsi un cercle restreint où l’on retrouve ces dernières années des profils variés, du philanthrope John Christodoulou à l’entrepreneur Flavio Briatore, en passant par l’artiste Umberto Tozzi. Une reconnaissance qui souligne autant son impact sportif que son rôle d’ambassadeur naturel de Monaco à travers le monde.

Mais la soirée a aussi réservé une touche plus personnelle, presque intime. Le Prince Albert II a offert au pilote et à son épouse un cadeau sur mesure : une maquette de Ferrari 250 Testa Rossa accompagnée d’un teckel coiffé d’une écharpe bleu ciel, clin d’œil assumé à la couleur fétiche de Leclerc. Sur les réseaux sociaux, les fans n’ont pas manqué d’y voir une référence amusée au mème « Stuart Little » partagé après son mariage.