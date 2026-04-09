Antonelli sur un nuage... mais pour combien de temps ?

Malgré un début de saison 2026 spectaculaire de Kimi Antonelli, tout le monde reste prudent quant à la capacité du jeune Italien à tenir la distance face à George Russell. Pour l’ancien pilote de Formule 1 et consultant de RTL Christian Danner, l’équilibre au sein de Mercedes F1 devrait progressivement évoluer en faveur du Britannique au fil de la saison.

À seulement 19 ans, Antonelli a déjà marqué les esprits avec deux victoires consécutives et une position de leader au championnat après trois Grands Prix. Une entame fulgurante qui relance en Italie le rêve d’un champion du monde national, une rareté dans l’histoire de la discipline.

Mais Danner, interrogé par Motorsport-Magazin, tempère cet enthousiasme.

"Bien sûr, Antonelli a du talent, qu’il exploite très bien, même s’il a des difficultés à prendre de bons départs," analyse-t-il.

"Il possède aussi une certaine insouciance propre à son jeune âge, mais il est peu probable que cela dure longtemps."

Pour appuyer son propos, l’Allemand établit un parallèle avec la trajectoire récente d’Oscar Piastri.

"Nous avons vu la même chose l’an dernier avec Piastri : dès qu’il a perdu cette insouciance de la jeunesse, qui empêche de trop calculer, cela a immédiatement affecté ses résultats."

"Tant qu’Oscar gagnait, tout allait bien, et Lando Norris était en difficulté. Mais ensuite, tout a changé, et en fin de saison, quand il a fallu commencer à gérer ses efforts et calculer ses points, il était parfois difficile de le regarder sans éprouver de la compassion."

Dans ce contexte, Danner estime que la hiérarchie interne chez Mercedes pourrait se rééquilibrer à mesure que la pression montera.

"De nombreux facteurs vont apparaître au cours de la saison et auront un impact sur le championnat. Je ne pense pas qu’il y ait lieu de s’inquiéter pour Russell pour le moment. Sa situation a été influencée par les difficultés classiques que l’on rencontre en course."

"Les résultats de George ont été affectés par différents obstacles, de la malchance et, bien sûr, quelques erreurs de sa part."

"Mais surtout, sa voiture n’était pas parfaitement réglée, et cela peut arriver à n’importe qui. Je ne pense pas que cela le perturbe."

Et pour Danner, il ne fait guère de doute que le vent pourrait rapidement tourner.

"Dès qu’il comprendra ce qui ne fonctionne pas, dès qu’il identifiera pourquoi il perd du temps, il se souviendra immédiatement de ce dont il est capable."

"Je ne pense pas qu’il aura soudainement besoin d’antidépresseurs, et je doute qu’il continue à perdre face à son coéquipier."