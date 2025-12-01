McLaren F1 vise ’le week-end parfait’, le seul moyen de ne pas prendre de décision ?

McLaren F1 ne veut pas donner de consignes entre Lando Norris et Oscar Piastri pour la dernière course de la saison à Abu Dhabi. Mais le discours d’Andrea Stella, le directeur de l’équipe, laisse entendre que des décisions pourraient être prises selon la situation.

S’il réitère de manière nette qu’il ne veut pas donner l’avantage sans raison à un de ses pilotes, il reconnait aussi que McLaren doit être au niveau de l’enjeu, avec un titre mondial en jeu.

"Le premier élément sur lequel il faut se concentrer du point de vue de l’équipe, je dirais, c’est de s’assurer que nous sommes en forme, prêts et déterminés à réaliser des week-ends de course parfaits" a déclaré Stella.

"Parce que la voiture a le rythme, les pilotes font un travail exceptionnel. Mais au cours des deux dernières courses, du point de vue de l’équipe, nous n’avons pas été en mesure de tirer parti du bon travail des pilotes et du potentiel de la voiture."

"Étant donné que nous avons deux pilotes en lice pour le championnat du monde, notre philosophie et notre approche ne changeront pas. Nous laisserons à Oscar et Lando la possibilité de concourir et de poursuivre leurs aspirations. Oscar, d’un point de vue des points, est clairement en mesure de remporter le titre."

L’Italien rappelle qu’en 2007, Kimi Räikkönen a battu les pilotes McLaren en étant le troisième homme, tandis qu’en 2010, Sebastian Vettel a profité d’un mauvais dimanche de Mark Webber et Fernando Alonso à Abu Dhabi pour aller chercher le titre mondial, et il pense que c’est pour ça que Piastri pourrait avoir sa chance.

"Nous avons déjà vu dans l’histoire de la Formule 1 que dans ce genre de situation, c’est parfois le troisième qui finit par l’emporter. Nous l’avons vu, je pense, en 2007, en 2010, et Oscar est rapide."

"Je pense qu’il mérite de pouvoir simplement réaliser sa performance. Nous laisserons les pilotes en condition de se battre entre eux, mais avant tout, ce qui est important pour nous, c’est d’être en condition de battre Verstappen avec l’un de nos deux pilotes."

Stella confirme qu’il ne veut pas exclure un pilote qui serait en mesure d’avoir sa chance de titre. Cela laisse toutefois penser que si un des deux est en mesure d’aider l’autre, et l’on pense surtout à Piastri qui pourrait aider Norris si Verstappen est en tête, il pourra le faire.

"Je pense que quelle que soit la décision que nous prendrons concernant la collaboration entre nos pilotes, nous devrons respecter certains de nos principes fondamentaux, qui sont à la base de notre approche."

"Nous voulons être équitables envers nos pilotes, nous voulons courir avec intégrité et nous voulons courir d’une manière qui ne surprenne pas nos pilotes. D’ici là, nous aurons d’autres discussions avec Lando et Oscar."

"Nous confirmerons notre approche de la course, mais ce que je peux dire, c’est que si l’un des pilotes est en mesure de poursuivre sa quête du titre, nous respecterons cela. Il n’y aura aucune décision excluant les autres pilotes lorsque l’un d’entre eux sera en mesure de gagner."

"Nous verrons donc comment la situation évoluera, mais ce que je peux affirmer, c’est qu’il y aura des discussions et que nous trouverons une manière de courir qui fera l’unanimité entre l’équipe et les pilotes, comme nous l’avons toujours fait."