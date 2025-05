Leclerc : C’est gratifiant d’être devant Hamilton mais il n’est pas heureux

Charles Leclerc ne sait pas expliquer pourquoi son nouveau coéquipier chez Ferrari, Lewis Hamilton, a tant de mal à s’adapter à sa monoplace.

D’un côté, il s’est dit heureux de devancer pour l’instant le septuple champion du monde – le pilote objectivement le plus titré de l’histoire.

Mais lorsqu’on lui demande ce qui, selon lui, ne va pas chez Hamilton, Leclerc répond :

"Je n’ai pas d’explication, je me concentre sur moi-même. D’un côté, Lewis est un pilote et une personne que j’ai regardée de haut depuis toujours, avant même d’être en F1."

"Donc forcément, c’est gratifiant d’être devant. Mais ce n’est pas ça qui me donne le sourire car on se bat, au mieux, pour des troisièmes places. Ça fait mal au cœur."

"C’est là où je mets tous mes efforts : essayer d’améliorer la voiture pour qu’on puisse se battre pour la victoire comme il l’a fait lors du sprint en Chine. J’espère que la prochaine fois, ce sera mon tour. Mais c’est encore le début pour Lewis. Il est extrêmement rapide et j’ai beaucoup à apprendre de lui."

La tendance actuelle était plutôt à la baisse pour Hamilton. À mesure que Leclerc adapte ses réglages et son style et que la voiture évolue, l’écart se creuse. Le directeur de l’équipe, Frédéric Vasseur, minimise cette affirmation après la journée de vendredi.

"Nous sommes loin de Kimi (Antonelli) et proches de Max (Verstappen) mais ce n’est pas suffisant. Nous avons un problème d’équilibre. Et Lewis était proche de Charles à Djeddah et il l’est à nouveau maintenant."

Il est indéniable, cependant, que si Hamilton semble confus quant à la suite des événements, Leclerc continue de s’efforcer de tirer le maximum de la voiture.

"Petit à petit, j’essaie d’adapter mon style de pilotage à cette nouvelle voiture, elle est un peu plus extrême, un peu plus difficile que sa devancière. Mais il semble y avoir de la performance, même si nous n’avons pas le potentiel de battre McLaren ni même Red Bull dans leurs meilleurs jours."

Leclerc a déclaré il y a quelques courses qu’il avait réalisé une percée personnelle avec ses réglages pour 2025.

"Je n’entrerai pas trop dans les détails mais cela rend la voiture un peu plus délicate – très, très précise – et assez difficile à piloter, surtout lorsqu’on est à la limite en qualifications."

"Mais c’est quelque chose que j’aime, et que j’ai toujours aimé dans ma carrière. Pour ma part, cette année, nous avons opté pour des réglages très extrêmes, pour tirer le meilleur parti de la voiture, donc j’ai l’impression de modifier considérablement mon style de pilotage pour m’adapter aux nouveaux besoins de cette voiture."