Wolff : Antonelli ’récompense’ Mercedes F1 pour avoir ’pris un risque’

Toto Wolff est heureux d’avoir réussi son pari en offrant directement à Andrea Kimi Antonelli une place de titulaire chez Mercedes F1. Le directeur de l’équipe ne voulait pas faire débuter sa nouvelle pépite dans une autre équipe et après de bons résultats et la pole pour le Sprint à Miami, ce choix semble déjà porter ses fruits.

"Il y a eu beaucoup de voix, même au sein du sport, qui ont suggéré qu’il devrait avoir une année de préparation chez Williams ou quelque chose de similaire" a déclaré Wolff à ServusTV. "Mais pour nous, c’était clair."

"Nous voulions lui donner cette année de préparation au sein de notre propre équipe, afin qu’il soit prêt pour l’année prochaine, lorsque les nouveaux règlements entreront en vigueur et qu’il connaîtra déjà tous les circuits. Nous étions prêts à prendre ce risque, même si cela impliquait des erreurs."

"Et maintenant, nous sommes récompensés pour notre courage. Nous avons toujours dit qu’il y aurait des erreurs. Mais il a continué à se développer régulièrement et n’a pas fait ces erreurs, même si elles viendront à un moment ou à un autre. Mais les kilomètres qu’il a parcourus portent aujourd’hui leurs fruits, et c’est ce qui lui permet d’être performant à ce niveau."

Antonelli a 18 ans, et Wolff se souvient d’une jeune recrue de 12 ans qui venait dans le stand Mercedes en 2019 : "Ce jeune homme, il y a quelques années à peine, se tenait à côté de moi dans le garage, les yeux écarquillés, en train d’assimiler tout cela."

"J’ai l’impression que c’était hier. Et maintenant, la vitesse dont il fait preuve est incroyable. Il ne connaît même pas encore le circuit, c’était le prochain grand pas. Ce n’est peut-être qu’une ’mini-pole’, mais il faut savoir la prendre quand elle arrive."

"J’ai tout de suite dit à la foule qui m’acclamait dans le garage ’bon, assez de célébrations. C’est une pole de qualification Sprint, c’est bien, mais maintenant le travail commence pour demain’. Assurons-nous de pouvoir reproduire cette performance lors des qualifications et de la course de dimanche."