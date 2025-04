Le plan Singapour : quand Williams F1 entretient la confusion à Djeddah

Williams n’aurait pas dû qualifier sa tactique du week-end dernier de « plan Singapour », a déclaré James Vowles, directeur de l’équipe, car cela risquait d’être « mal interprété ».

L’équipe a demandé à ses pilotes Carlos Sainz et Alexander Albon de rouler en formation serrée durant la seconde moitié de la course de dimanche afin de réduire les risques de dépassement d’Isack Hadjar, qui a repris du terrain en fin de course.

Après l’arrêt au stand d’Hadjar et sa sortie derrière les deux Williams, l’ingénieur de course James Urwin a déclaré à Albon : « C’est un plan Singapour potentiel. »

Le plan de l’équipe était de maintenir Albon à moins d’une seconde de Sainz afin qu’il puisse utiliser son DRS à plusieurs reprises dans les trois zones du circuit de Djeddah et ainsi contrecarrer les tentatives d’attaque d’Hadjar. Sainz a fait de même avec son rival Lando Norris lors de sa victoire au Grand Prix de Singapour en 2023.

Cependant, après la course, Vowles a admis que le choix des mots avait pu entraîner un malentendu regrettable.

"En course, nous avons utilisé ces mots – James Urwin a utilisé les mauvais mots – il a dit ’souviens-toi de Singapour’, mais cela peut être mal interprété," reconnait Vowles, en référence à Singapour 2008, lorsque Renault a remporté le Grand Prix en ordonnant à l’un Nelson Piquet Jr de provoquer un accident et de déclencher une période de voiture de sécurité pour permettre à Alonso de gagner.

"Il n’était donc pas question de répéter ce même plan tristement célèbre (connu sous le nom de « Crashgate »)," assure Vowles.

Vowles a clairement indiqué que l’équipe s’était inspirée de la tactique de Sainz lors du Grand Prix de Singapour 2023.

"L’une des premières choses qui m’a vraiment impressionné chez Carlos, c’est la façon dont il a géré l’écart à Singapour pour gagner il y a quelques années. La conversation que nous avons eue a finalement porté sur la manière dont cela avait été exécuté, sur ce que nous faisions à ce moment-là."

"Le matin de la course, nous avons discuté du fait qu’ici, un « train DRS » est l’un des rares endroits qui peuvent vous protéger. Il n’y a qu’un seul endroit pour dépasser et si vous formez ce train DRS, vous devriez être relativement en sécurité. Nous avons donc déjà élaboré ce plan d’action le matin."

Les pilotes Williams ont obtenu les huitième et neuvième places devant Hadjar grâce à cette stratégie.

"Le plan a été brillamment exécuté par nos pilotes : Carlos a légèrement reculé sur Alex et a maintenu l’écart à environ 0,9 seconde, et c’était tout ce qu’il fallait."