Canada, EL2 : Russell en tête, 16 pilotes se tiennent en une seconde

Le Grand Prix du Canada bat déjà son plein après une seule séance, car c’est une épreuve durant laquelle les premiers essais sont cruciaux. En effet, la piste évolue, il faut tester les performances sur un tour mais aussi la tenue des pneus, le tout en déjouant un trafic qui a été très compliqué lors des EL1.

Max Verstappen a signé le meilleur temps de la première séance, tandis que les McLaren étaient étonnamment en retrait sur le Circuit Gilles Villeneuve pour cette première heure de roulage. Nul doute qu’ils chercheront à corriger dès ces EL2 les problèmes de tenue de route de la MCL39 au Québec.

Charles Leclerc a fait la mauvaise opération de ce début de week-end en envoyant sa Ferrari SF-25 dans le mur avant la 20e minute des EL1, et il a donc du roulage en retard. Pour le reste, en dépit de quelques erreurs et frayeurs dans le trafic, tous les pilotes ont pu abattre du travail de fond.

22h32 : C’est la double peine pour Leclerc, qui ne pourra pas participer à la deuxième séance libre. Ferrari a confirmé les raisons pour lesquelles le Monégasque restera au garage jusqu’à demain.

22h35 : C’est Frédéric Vasseur, le directeur de la Scuderia, qui l’a annoncé : "Lorsque j’ai quitté le garage, nous pensions avoir endommagé le châssis et nous ne pourrons pas faire les EL2, selon le règlement. Nous devons faire quelques vérifications, mais je pense que c’est fini pour Charles aujourd’hui."

22h47 : Frédéric Vasseur a été ferme au sujet des rumeurs qui l’entourent en Italie, et il a parlé de son avenir ce vendredi au Canada, et c’est à lire ici !

23h00 : C’est parti pour les EL2 du GP du Canada !

23h03 : Les erreurs vues en EL1 continuent, et c’est Lewis Hamilton qui se rate dans son premier tour chrono.

23h04 : Yuki Tsunoda a signé un temps de 1’15"047, battu par Hamilton en 1’14"597. Les pneus mediums sont privilégiés en ce début de séance, et Esteban Ocon se place troisième.

23h05 : Pierre Gasly grimpe au deuxième rang, et Lando Norris ne fait pas mieux que quatrième. Alex Albon prend la main en 1’13"942, mais avec des pneus tendres.

23h06 : Les pilotes Sauber sont en pneus durs, et Carlos Sainz prend la deuxième place en mediums. Fernando Alonso prend le troisième chrono et George Russell s’empare du meilleur temps provisoire en 1’13"482, mais Lance Stroll est au ralenti avec un demi-train de suspension arraché !

23h07 : Le drapeau jaune est déployé car l’Aston Martin est au ralenti, mais le Canadien arrive à se garer dans un dégagement derrière les barrières et la séance peut continuer. Elle est en revanche terminée pour lui après qu’il a frotté le mur et cassé sa suspension alors qu’il dépassait des pilotes au ralenti.

23h09 : Stroll n’a pas effectué de chrono avant son accident, et il y aura donc deux pilotes sans chronos dans cette séance. Le Canadien voulait regagner son stand mais son ingénieur lui a rappelé que c’est interdit avec une monoplace abîmée.

23h10 : Norris s’est emparé du meilleur temps en pneus mediums en 1’13"335. Verstappen prend la deuxième place en pneus tendres à 0"094, mais Hamilton fait mieux en mediums et se cale à 0"022 de la McLaren.

23h11 : Alex Albon remonte en haut de la feuille des temps avec un 1’13"135 en pneus tendres. Russell fait encore mieux en 1’12"887 en gommes tendres. Verstappen améliore et prend le troisième chrono.

23h12 : Les deux pilotes McLaren ont raté coup sur coup la dernière chicane.

23h13 : Carlos Sainz s’empare du deuxième temps en pneus mediums à seulement 0"146 de Russell, et Tsunoda remonte au huitième rang. La Williams semble clairement revenue à son meilleur niveau ce week-end.

23h14 : Hamilton se rate à son tour à la dernière chicane et s’interroge auprès de son ingénieur : "J’ai besoin d’aide dans le dernier virage, je dois comprendre pourquoi la voiture continue de décrocher".

23h16 : Russell améliore en 1’12"602, et Verstappen se glisse deuxième en 1’12"815. Sainz améliore en 1’12"764.

23h17 : Isack Hadjar prend le quatrième temps en pneus mediums - tout en étant gêné - et Alonso le cinquième en tendres.

23h19 : Albon est rentré au stand mais a raté son box, il est reparti pour un tour.

23h20 : Alonso améliore et prend le quatrième temps.

23h24 : Russell a chaussé des mediums et il va plus vite qu’en tendres ! Il signe un chrono de 1’12"123.

23h25 : Franco Colapinto est de nouveau parti en tête-à-queue au premier virage, comme lors des EL1. Albon améliorait mais il s’est raté dans la dernière chicane.

23h26 : Contrairement à Russell, Hadjar est passé des mediums aux tendres, et il signe le troisième temps.

23h27 : Gasly signe le cinquième temps en pneus tendres, Hamilton améliore aussi et se place deuxième, mais à une demi-seconde de Russell. Norris ne signe que le huitième temps en pneus tendres.

23h30 : Les deux pilotes Racing Bulls ont été gênés, Lawson par une Alpine et Hadjar par une Sauber. Le Français s’énerve : "Qui est dans cette Sauber ?", et son ingénieur Pierre Hamelin lui répond avec ironie : "Ils doivent s’acheter des rétroviseurs."

23h31 : Andrea Kimi Antonelli signe le deuxième temps en pneus tendres à 0"288 de son équipier. Norris prend le troisième temps en tendres, à 0"479 de Russell.

23h32 : Piastri fait mieux que Norris mais se place seulement 7 millièmes de seconde devant son équipier.

23h34 : Norris remonte en deuxième place à 0"028 de Russell. Lawson prend le huitième chrono.

23h37 : Albon signe le quatrième temps en pneus mediums après avoir raté son dernier secteur, alors qu’il avait même fait le meilleur deuxième secteur absolu. Alonso remonte cinquième, chaussé quant à lui de pneus tendres.

23h39 : Piastri ne remonte pas plus haut que sixième.

23h42 : Alonso reste cinquième en pneus tendres. Les pilotes commencent à passer sur des longs relais pour préparer la course, comme Sainz qui est rentré changer ses tendres pour des mediums.

23h46 : Verstappen tire tout droit à la chicane et se plaint de freins qui "ne mordent pas" quand ils sont froids : "C’est pire que lors des EL1".

23h58 : Sainz a eu un comportement plutôt dangereux face à Bortoleto, en ralentissant et accélérant à plusieurs reprises avant de couper la chicane en même temps que le Brésilien.

0h00 : C’est la fin de la séance !

Russell termine donc en tête devant Norris et Antonelli. Albon suit devant Alonso, Piastri et Sainz, pour un top 7 entièrement composé de moteurs Mercedes. Hamilton est huitième devant Verstappen, Lawson et Hadjar. Gasly suit devant les Sauber, puis Tsunoda, les Haas, Colapinto qui est très loin en termes de chronos, et enfin, Stroll et Leclerc qui n’ont pas de chrono.