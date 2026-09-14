Antonelli fonce vers le titre mais refuse de gérer, Norris proche d’abdiquer sa couronne

Une victoire à Madrid, et Andrea Kimi Antonelli fonce plus que jamais vers le titre mondial. Antonelli a mené une course lors des 13 Grands Prix précédents et avec 81 points d’avance sur George Russell, son père Marco peut commencer à acheter du champagne... mais son fils et Toto Wolff restent prudents encore. Kimi ne souhaite pas gérer son avance et faire comme d’habitude alors que son patron rappelle que la fiabilité peut encore jouer de vilains tours à Mercedes F1.

Fidèle à sa ligne depuis le début d’année, le jeune pilote de Mercedes F1 refuse de commencer à s’imaginer comme le plus jeune champion, et de loin, de l’histoire de la F1. Encore dans le paddock de Madrid, après son succès, Antonelli refusait donc de parler de cet objectif suprême de manière ouverte, un objectif qui lui tend pourtant les bras.

« Oui, c’est génial, mais nous devons simplement continuer à attaquer, à enchaîner les résultats et à essayer de faire le meilleur travail possible à chaque fois que je prends la piste. Bien sûr, j’ai une avance confortable, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. Il faut donc être prêt à tout et continuer à maximiser chaque opportunité, et nous verrons bien où nous finirons à la fin de l’année. »

Lorsqu’on lui a demandé si l’ampleur de l’écart lui permettait désormais de gérer son avance au championnat, Antonelli a rejeté cette idée.

« Eh bien, c’est exactement ce que je ne veux pas faire ! »

Son patron, Toto Wolff affirme que Mercedes ne peut ignorer la possibilité que les problèmes mécaniques constituent désormais la principale menace.

« C’est un sport mécanique ; nous avons déjà vu tout au long de la saison que notre voiture, et même le moteur, se sont révélés quelque peu fragiles. Bien sûr, il a franchi une étape aujourd’hui. Mais on ne fête le titre que lorsque les mathématiques le confirment. »

« Le principal rival ? La fiabilité. »

Antonelli tout de même pouvoir gagner même quand tout joue contre lui : sa position de départ en fond de grille à Monza, cette fois le rythme apparemment supérieur de Lando Norris en début de course…

« Oui, j’essaie juste chaque week-end de comprendre où l’on peut faire mieux ou ce que l’on a bien fait, afin de se donner toujours la meilleure chance de victoire. Bien sûr, nous avons connu des séries incroyables jusqu’à présent, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Nous repartons en dehors de l’Europe, avec des circuits difficiles à venir, il faut donc être prêt. »

Comment fait aussi l’Italien pour résister à la pression d’une course vers le titre mondial ?

« J’ai la chance d’être très bien entouré. J’ai une équipe incroyable qui me soutient, une famille fantastique. C’est surtout mon père qui me permet de garder les pieds sur terre. Quand il voit que je pourrais m’égarer un peu, il n’hésite pas à me recadrer ou à me dire de redescendre sur terre. Le fait d’avoir de bonnes personnes autour de soi aide énormément. C’est tout. De mon côté, comme je l’ai souvent dit, j’essaie de faire de mon mieux à chaque course, en essayant de rouler aussi vite que possible à chaque fois que je monte dans la voiture. Et nous verrons bien où nous finirons à la fin de l’année. Mais je ne veux absolument pas trop compliquer les choses ou piloter en me souciant du championnat ou des résultats. Juste piloter et faire de mon mieux. »

Verstappen et Norris époustouflés par Antonelli

Avec 81 points d’avance, Andrea Kimi Antonelli fonce donc désormais vers le titre. Max Verstappen ne croit pas pouvoir bien sûr rattraper le pilote Mercedes F1, mais a-t-il un conseil à lui donner ?

« Je ne ferai certainement pas de remontée. Mais non, Kimi doit simplement continuer à faire ce qu’il fait. C’est fantastique. Ça fonctionne vraiment bien. Il ne devrait pas trop stresser avec ça, ce qui n’est pas le cas je crois. Il répond simplement présent, il est confiant, il acquiert de plus en plus d’expérience. Il est encore jeune, il est encore au tout début de sa carrière, mais il vole et ça fonctionne. Il ne devrait donc pas compliquer les choses. Ce n’est pas ce qu’il fait. Il est entouré de beaucoup de bonnes personnes qui savent ce dont il a besoin. Tout fonctionne bien. »

Lando Norris espérait encore viser le titre mondial après ses deux victoires d’affilée, avant Monza. Mais avec désormais 106 points de retard sur Antonelli, le champion du monde en titre semble proche d’abdiquer sa couronne…

« Max l’a très bien dit. Il a 80 points d’avance parce qu’il fait un travail incroyable. Il bat un coéquipier beaucoup plus expérimenté, et un bon coéquipier, je ne veux donc pas lui donner de conseils car il fait un travail effroyablement bon à tout juste 20 ans. Alors oui, c’est assez phénoménal. C’est génial de voir quelqu’un d’aussi jeune accomplir un travail aussi exceptionnel et qui va très probablement remporter le championnat. »

« Il est impressionnant depuis la première course cette année. Très peu d’erreurs. Il ne pilote clairement pas comme si c’était sa deuxième année en F1. C’est sympa à voir et je ne veux pas... Il y aura encore de très nombreuses années de batailles entre nous et j’ai hâte qu’il y en ait d’autres, espérons-le cette année, et je suis ravi que nous continuions tous à courir à l’avenir. J’attends cela avec impatience. »