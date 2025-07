Le film ‘F1’ et la place accordée aux pneus : même Pirelli est conquis

Le film ‘F1’, avec Brad Pitt, est un film hollywoodien. Il n’a pas vocation à être un documentaire réaliste sur le sport – mais bien entendu, il a tenu à rester proche, autant que le rendait possible le scénario, de la réalité.

Lewis Hamilton, consultant spécial pour le film, a servi de caution (et quelle caution) ‘réalisme’ au film.

Mais bien entendu, le pilote Ferrari n’était pas le seul appui des réalisateurs : ceux-ci ont notamment accordé une grande importance à la gestion des pneus, comme dans la F1 moderne, en consultant directement des responsables de Pirelli. Sans spoilers pour ceux qui n’auraient pas encore vu le film, la gestion de l’usure des gommes (entre tendres, mediums et durs etc.) fait parfois la différence dans un Grand Prix.

Mario Isola, le responsable de Pirelli pour la F1, a même été estomaqué par le degré de précision rendu dans un film pourtant grand public ! On ne pouvait pas trouver meilleur hommage sur ce plan…

« Je ne m’attendais pas à ce qu’on parle autant des pneus et de la stratégie pneumatique ! »

« Il est vrai que dans la F1, la stratégie pneumatique est très présente, et le résultat est évidemment affecté par une stratégie correcte, ou par la recherche de la meilleure. »

« Le film est assez réaliste. Bien représenté. C’est un film hollywoodien, et ils nous l’ont dit lors de la première, mais il n’est pas complètement éloigné de la réalité. »

« Il y a de nombreux éléments qui sont réels, et l’un d’eux est la stratégie pneumatique : comment utiliser les pneus, les discussions lors du briefing sur les pneus, et puis évidemment la dernière partie du film. »

Si le film est aussi réaliste sur les Pirelli, ce n’est pas un hasard : car les réalisateurs du film ont eux-mêmes approché, discrètement, Mario Isola, avant même les essais hivernaux de Bahreïn de l’an dernier.

« Ils sont venus me voir avec ce projet secret, en me disant : ‘Nous avons besoin de pneus’. »

« Nous avons dû évaluer s’il était nécessaire de produire des pneus spécifiques pour le film, étant donné que certaines séquences ne sont pas à haute vitesse. Par conséquent, nous devions nous assurer qu’il y avait une certaine adhérence même à basse vitesse. »

« Il y a eu beaucoup d’interaction avec les personnes impliquées dans le film. Ils étaient toujours à l’écoute, toujours intéressés par ce que nous leur disions. Et ce fut vraiment une bonne expérience. »

« Nous ne leur avons pas seulement fourni les pneus, mais nous avons toujours assisté à leurs journées de tournage. Nous avions un technicien disponible sur place avec les pneus, capable de les aider pour toute question. Ce fut donc une expérience formidable. »

Pirelli a dû fournir des pneus sur mesure pour les voitures de Formule 2 modifiées qui ont été utilisées comme voitures APX GP. Si seuls des pneus tendres avaient été envisagés, toutes les duretés de composés ont finalement été employées.

« Ils étaient plus similaires à la F2 en termes de taille de pneu, mais nous leur avons également donné des pneus de F1, en fonction de la scène et de ce qu’ils voulaient montrer. Ils avaient différents pneus pour différents usages, et en assez grande quantité, je dirais. Mais c’était nécessaire. »

Les débats sur l’utilisation des pneus sont allés très loin, jusqu’à évoquer des hypothèses effrayantes pour Isola !

« Quand ils prévoyaient d’avoir des crevaisons, et des voitures qui s’accidentaient à cause de différentes situations, nous en avons parlé. »

« Je me souviens que nous avons eu une discussion sur la manière dont on peut couper un pneu en heurtant le flanc avec l’aileron avant. J’avais sur mon ordinateur portable des images d’une situation réelle avec un pneu coupé par un aileron avant. »

« Je leur ai montré, et ils ont dit : ‘OK, nous allons faire quelque chose de similaire à ça.’ Et ils l’ont fait. »

« C’est donc une situation réelle où, évidemment, on peut endommager ou crever un pneu à cause d’un contact. Rien d’étrange, rien de mauvais, juste la réalité. »

Au final, l’opération marketing gigantesque que constitue le film F1 est aussi une superbe nouvelle pour Pirelli, qui voit ses produits être mis en valeur.

« Je crois que nous n’avons jamais eu quelque chose de similaire par le passé qui se compare à une situation comme celle-ci, car la visibilité pour Pirelli est énorme. »

« Le fait qu’ils aient tourné le film dans un véritable environnement de course signifie que Pirelli est partout. Sur le bord de la piste, sur les combinaisons des pilotes, et il y a beaucoup d’arrêts au stand pendant le film. C’est une excellente occasion de voir la marque. »

« Mais la majeure partie du film porte sur l’aspect technique des stratégies, et la manière dont elles sont représentées. »

« Je crois que nous aurons peut-être plus de gens passionnés par la stratégie pneumatique, car ils comprendront que c’est quelque chose qui compte. »