Ferrari détaille ses objectifs pour les évolutions à venir de la SF-25

Ferrari pense que son prochain ensemble d’évolutions devra porter sur l’équilibre de la SF-25 après une avancée positive en Autriche.

A Spielberg, la Scuderia a déployé de nouvelles améliorations au niveau du plancher et du diffuseur, et les nouvelles pièces ont contribué au meilleur week-end de la saison de l’équipe, troisième et quatrième.

Lewis Hamilton a notamment demandé à ce que sa voiture soit plus équilibrée. Le directeur adjoint de l’équipe, Jerome D’Ambrosio, a précisé qu’il s’agissait d’un domaine qui devait être ciblé avec la prochaine série de nouvelles pièces, comportant notamment une nouvelle suspension arrière testée cette semaine au Mugello.

"Il s’agit évidemment d’une corrélation avec la soufflerie et il y a différentes couches à obtenir" a déclaré D’Ambrosio. "Vous avez la CFD [dynamique des fluides numérique], puis vous essayez de l’amener dans la soufflerie et d’avoir différentes couches de validation et de corrélation et, évidemment, la dernière est de la mettre sur la piste."

"Vous obtenez vos chiffres dans la soufflerie, puis vous la mettez sur la piste et vous espérez voir ce que vous attendiez, et c’est ce qui s’est passé avec nous [en Autriche], donc c’est une bonne chose."

"Nous essayons vraiment d’améliorer l’équilibre de la voiture pour aider les pilotes, et il y a de la performance à trouver, mais il est parfois difficile de prédire la quantité de performance que vous apporterez sur la piste."

"Il y a des aspects de l’équilibre de la voiture qui relèvent aussi des préférences du pilote, de son confort, de son style de pilotage et ainsi de suite, qui sont pris en considération pour améliorer la voiture, mais globalement, on ne tient pas compte d’un pilote ou d’un autre."

"On essaie simplement de mieux équilibrer la voiture, et il y a un point objectif qui apportera de la performance à l’équipe. En fin de compte, nous avons des mesures et des objectifs objectifs sur la manière d’apporter de la performance à la voiture."