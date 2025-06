Le film ’F1’ est sorti, l’objectif fixé sera-t-il atteint ?

Le film sur la Formule 1, sobrement intitulé « F1, le film », vise à accroître l’importance de ce sport à l’échelle mondiale, et plus particulièrement aux États-Unis, selon le producteur Jerry Bruckheimer.

« F1 » sort dans de nombreux pays ce mercredi, mais il faudra patienter deux jours supplémentaires aux États-Unis pour sa sortie le 27 juin.

Après l’avant-première mondiale à New York et l’avant-première européenne à Londres, les critiques ont été mitigées, mais Bruckheimer, qui a produit des films comme Top Gun et Jours de Tonnerre, affirme que l’objectif est de convertir davantage de fans à la F1.

"C’était vraiment une aventure passionnante pour nous," a déclaré Bruckheimer. "Ces quatre dernières années, faire partie de ce monde a été fantastique. Je n’étais pas un grand fan de F1 à nos débuts. Je le suis maintenant."

"Le simple fait de voir les courses évoluer chaque semaine ou toutes les deux semaines est tout simplement incroyable. Je veux dire, le talent et le niveau de ces pilotes et de ces athlètes phénoménaux. Nous avons essayé de montrer tout cela dans le film."

"Nous avons essayé de vous donner un exemple de ce qu’est ce monde et de la difficulté de piloter ces voitures – Brad [Pitt] et Damson [Idris] se sont entraînés pendant trois mois, d’abord sur une voiture de route, puis en F4 – et des compétences nécessaires pour être pilote et intégrer ces équipes. Nous avons essayé de transmettre cela à un public international."

"Aux États-Unis, sur 20 personnes [avant la projection], une personne a levé la main pour dire qu’elle connaissait la F1. À la fin de la projection, tout le monde a levé la main pour dire qu’elle voulait voir une course."

"Et c’est ce que nous voulons apporter. Nous voulons que ce sport atteigne le même essor qu’il a dans le monde, et même plus encore. Et surtout aux États-Unis. C’était notre leitmotiv. Nous voulons divertir le public et vous montrer à quel point c’est un sport spectaculaire."

Le PDG de la F1, Stefano Domenicali, affirme que si la croissance et la visibilité sont un objectif évident pour la discipline, les cinéastes, dont Bruckheimer et le réalisateur Joe Kosinski, méritent d’être félicités pour leur approche authentique des aspects de la course.

"Je remercie Jerry pour sa vision, mais aussi parce que nous voulons voir grand, et cette vision nous aidera à voir grand. Ensuite, ensemble, nous devions nous intéresser à ce sport et l’expliquer."

"Il était essentiel de s’appuyer sur ces nouvelles relations nouées entre nous [la F1 et les cinéastes] il y a quelques années, d’approfondir les connaissances et de créer un film authentique."

"Tout ce que vous verrez est réel. Parce que quelque chose que vous verrez s’est produit. Ce n’est pas une fiction. Cela ne vient pas d’une autre dimension."

"L’un de nos objectifs était donc de ressentir l’authenticité de ce que nous montrons au monde à partir de cette semaine… Mais aussi de nouer des liens avec la nouvelle génération, ces nouveaux venus qui découvriront la Formule 1, et d’espérer qu’elle restera longtemps avec nous."