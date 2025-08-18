Le Dr Marko admet l’importance de Rob Marshall dans le succès de McLaren

Le docteur Helmut Marko, conseiller de Red Bull pour le sport automobile, a admis et salué l’impact d’un des anciens ingénieurs star de Red Bull Racing, Rob Marshall, qui fait clairement "le bonheur" de McLaren depuis son arrivée dans l’écurie (à lire ici).

Marshall a travaillé 17 ans chez Red Bull et a largement contribué à sa série de titres aux côtés de Sebastian Vettel et Max Verstappen.

Au début de la saison 2024, Marshall a rejoint McLaren et occupe actuellement le poste de concepteur en chef. McLaren a fini championne du monde des constructeurs en Formule 1 cette année-là. Et en 2025, l’écurie a remporté 11 des 14 Grands Prix disputés jusqu’à présent, de quoi voler vers les deux titres cette fois.

Red Bull, quant à elle, a perdu du terrain et a peiné à trouver le rythme pendant une grande partie de la saison. Le départ d’Adrian Newey a fait du mal à Red Bull, mais celui de Marshall n’en aurait-il pas fait encore plus ?

"C’est une question spéculative."

"McLaren a constaté qu’il était un excellent ingénieur. Il a certainement joué un rôle important dans le succès de McLaren et il fait leur bonheur."

"Mais au final, chez McLaren, c’est comme partout ailleurs. C’est appréciable d’avoir des postes occupés par des personnes qui ont une expérience considérable et qui apportent également un savoir-faire pratique."

Oscar Piastri et Lando Norris sont les prétendants au titre cette année, le duo disposant d’une avance considérable sur le reste de la compétition.

À dix manches de la fin de la saison, Marko s’attend comme tous les fans à ce que la lutte pour le titre se déroule sans intervention de l’équipe pour le reste de la saison.

"Tant que l’on domine autant, on peut rester en tête sans consignes d’équipe."

"Je trouve très sportif qu’ils ne les aient pas utilisées."

"Si la situation devient plus intéressante pour la concurrence dans le futur, avoir deux pilotes de haut niveau sera certainement un désavantage, une épine dans le pied à gérer."

"Quand le niveau se resserre, c’est certainement un désavantage si deux pilotes de pointe se prennent des points. Mais ce n’est pas le cas pour le moment. Avec l’avance qu’ils ont, ils ne risquent rien."