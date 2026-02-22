’Le compétiteur ultime’ : Smedley encense la ’machine à gagner’ Verstappen

L’obsession de la victoire chez Max Verstappen impressionne Rob Smedley, figure emblématique du paddock et ancien ingénieur de course chez Ferrari, qui a révélé qu’il aurait aimé travailler avec le quadruple champion du monde néerlandais.

Smedley a travaillé avec Felipe Massa chez Ferrari, et il a côtoyé Michael Schumacher, Kimi Räikkönen et Fernando Alonso. Et il a expliqué dans le podcast High Performance pourquoi il aimerait travailler avec Verstappen.

"Parce que c’est mon type de pilote" a expliqué Smedley. "C’est tout simplement un compétiteur. Aujourd’hui, je dirige ma propre entreprise et quand on fait passer des entretiens, on demande ’à quel point êtes-vous autonome ?’. C’est une question ridicule. Qui va répondre : ’Je ne suis pas autonome, je ne sais rien faire, vous allez devoir me dire quoi faire 24 heures sur 24’ ?"

"Max est l’incarnation de celui qui apporte sa propre motivation et son dynamisme à chaque heure de chaque jour. Il est tellement motivé. C’est une machine à gagner. Il veut gagner. Il est d’une compétitivité extrême, n’est-ce pas ? Il n’y a jamais de doute là-dessus."

Cette soif de domination dont parle Smedley s’exprime par un refus catégorique du moindre relâchement, une exigence que l’ingénieur décrit comme une force d’entraînement pour toute une écurie.

"Bien sûr, chaque pilote veut gagner, mais à quel point peuvent-ils maintenir cet effort chaque heure de chaque jour ? À quel point sont-ils motivés pour être les meilleurs ? Pas seulement pour être le meilleur, mais pour mettre un fossé entre moi et le suivant. Parce que c’est ce qu’il veut faire."

"Il puise cette motivation quelque part : l’écart avec le deuxième meilleur pilote sur la grille n’est jamais assez grand pour lui. Il faut qu’il soit plus grand, il a besoin de se surpasser et d’entraîner l’équipe avec lui. Et c’est une ’drogue’ puissante quand vous avez quelqu’un comme ça à vos côtés, quelqu’un d’aussi auto-motivé."

Pour Rob Smedley, cette configuration mentale sépare les bons pilotes des meilleurs : "Il faut posséder toutes les compétences, toutes les capacités, tout cela. C’est un prérequis quand on est pilote de Formule 1. Mais avoir ce petit plus de confiance en soi et être capable de se motiver soi-même tout en motivant les gens autour de soi, c’est pour moi ce qu’est un pilote complet."

Cette analyse prend d’ailleurs du relief après une saison 2025 éprouvante, où Verstappen, malgré un matériel parfois récalcitrant, a lutté jusqu’au bout contre le duo McLaren formé par Lando Norris et Oscar Piastri, ne s’inclinant qu’au terme d’une remontée tardive derrière le Britannique.

La résilience du pilote Red Bull face à l’adversité confirme ce tempérament que ses rivaux craignent autant qu’ils respectent : "Il en veut toujours à 110 %. Il le veut plus que quiconque. Il est clair qu’il le veut plus que n’importe qui d’autre. Même si c’est probablement pénible pour les 19 autres d’entendre cela, c’est pour cela qu’il a tant de succès : parce qu’il se lève chaque matin et qu’il assure."

Smedley conclut en soulignant l’impact psychologique de cette pression constante sur le reste de la grille : "Et il est motivé. C’est le pilote classique à qui vous donnez un pouce et qui vous prendra bien plus. Et quel effet cela a-t-il sur ses concurrents ? Cela les repousse encore plus loin."

"Parce qu’il continue encore et encore. Je suis sûr que la plupart d’entre eux le regardent en pensant "allez, Max. Prends juste un jour de congé. Juste un jour. S’il te plaît, prends juste un week-end de repos pour qu’on puisse tous y arriver’."

"Mais il ne le fait pas, car battre les gens ne lui suffit pas. C’est presque au point où il veut humilier les gens. Et je ne dis pas ça de façon négative ou méchante, mais c’est ce qui lui traverse l’esprit. Il est le compétiteur ultime."