Ocon ressent-il ’de la joie’ à voir Alpine F1 en difficulté ?

Esteban Ocon dément la croyance populaire et toute idée que les difficultés d’Alpine F1 lui apporteraient une satisfaction personnelle, malgré son départ controversé de l’équipe d’Enstone fin 2024.

La relation d’Ocon avec Alpine a débuté sur les chapeaux de roue lorsqu’il a rejoint l’écurie soutenue par Renault en 2020, culminant avec sa première victoire en Grand Prix au GP de Hongrie 2021 – une victoire qu’il chérit toujours. Sa voiture victorieuse lors de cette course trône désormais chez lui, souvenir impérissable des jours meilleurs au sein de l’écurie française.

Cependant, les tensions se sont accrues la saison dernière, notamment après un accrochage très médiatisé avec son coéquipier de l’époque, Pierre Gasly, à Monaco, qui a alimenté les spéculations sur une rupture en fin de saison.

En juillet 2024, il a été confirmé qu’Ocon rejoindrait Haas F1 pour 2025. Signe supplémentaire de la rupture entre le pilote et l’équipe, Ocon a été mis à l’écart par Alpine pour la finale de la saison de F1 à Abu Dhabi, participant aux essais d’après-saison avec Haas.

Cette année, Alpine stagne au bas du classement des constructeurs et fait régulièrement la une des médias avec le sémillant Flavio Briatore et sa pression sur l’équipe comme sur ses pilotes. Haas F1, quant à elle, a réalisé une meilleure saison à ce jour et occupe actuellement la sixième place du classement.

Malgré ce contraste, Ocon a clairement indiqué qu’il ne prenait aucun plaisir à voir les difficultés d’Alpine.

"On ne sourit jamais de voir quelqu’un en difficulté. Et pour moi, il était clair que je voulais venir chez Haas depuis très longtemps."

"J’avais pris ma décision depuis un bout de temps, il était devenu clair que nous ne visions pas les mêmes objectifs avec l’équipe Alpine et que j’avais besoin d’un nouveau défi, car nous n’allions pas avancer ensemble. Nous n’étions pas d’accord sur tant de points."

Ocon a reconnu les performances irrégulières d’Alpine, soulignant aussi leur rythme compétitif sur certains circuits et la nature imprévisible de ce sport.

"Oui, leurs voitures ont été rapides à Bahreïn et sur certains circuits. Ils doivent aussi travailler sur eux-mêmes. En une seule course, avec les écarts actuels et une bonne trouvaille sur les réglages on peut rattraper son retard. Même s’ils sont derniers aujourd’hui, cela ne signifie pas qu’ils finiront là."

"Nous devons donc surveiller tout le monde et faire de notre mieux. Mais oui, je me sens vraiment bien ici."

"Comme je l’ai dit par le passé, Alpine aura toujours une place spéciale dans mon cœur, avec la voiture gagnante qui est maintenant à mon domicile et ce que nous avons accompli ensemble, mais c’est sûr que nous pouvons oublier la fin de ma carrière là-bas."