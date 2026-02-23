Tsunoda sera de retour en piste en F1 lors de séances d’essais libres

Écarté de la grille de départ à l’issue de la saison 2025, Yuki Tsunoda n’a pas pour autant tourné la page de la Formule 1. Le pilote japonais effectuera bien un retour en piste cette année, à l’occasion de plusieurs séances d’essais libres, comme l’a confirmé le directeur d’équipe de Racing Bulls, Alan Permane. Un choix étonnant car Tsunoda n’est plus considéré comme un jeune pilote.

Après une année particulièrement compliquée, marquée par un manque de résultats et de points inscrits, Tsunoda avait été remercié par Red Bull Racing. Une décision lourde de conséquences pour celui qui avait intégré la galaxie Red Bull dès ses débuts en F1. Toutefois, le Japonais est resté au sein de la structure, conservant un rôle de pilote d’essais et de réserve pour la saison à venir.

Ces derniers mois, Tsunoda a déjà repris une activité visible avec l’équipe, notamment lors d’opérations commerciales aux États-Unis. L’une d’elles a d’ailleurs failli mal tourner lorsqu’une démonstration s’est achevée de manière spectaculaire, la monoplace prenant feu ce week-end. Un incident sans gravité.

Dans un contexte réglementaire profondément renouvelé en Formule 1, Alan Permane estime que l’expérience de Tsunoda sera un atout précieux pour accompagner le développement de la monoplace.

"C’est génial d’avoir Yuki toujours dans la famille," a déclaré Permane aux médias. "Il fait partie de cette équipe depuis longtemps. C’est bien qu’il soit toujours présent dans le paddock. Ses retours seront très, très précieux, il va énormément nous aider dans le travail au simulateur."

Mais le rôle de Tsunoda ne se limitera donc pas aux séances de simulation et aux essais privés. Le patron de l’écurie a confirmé que le Japonais serait amené à reprendre le volant lors de certains vendredis de Grand Prix. Un programme financé par Honda, qui reste son sponsor personnel.

"Il fera certains vendredis - je ne sais pas encore si ce sera dans les deux équipes (Red Bull Racing et Racing Bulls) ou seulement la nôtre - mais il participera à des séances d’essais libres 1," a-t-il précisé.

"Mais une grande partie de son travail restera le soutien au simulateur pour nous. C’est vraiment fantastique pour nous d’avoir un pilote de son calibre pour nous aider pendant un week-end de course, en pilotant notre simulateur."

Si ce retour en piste ne signifie pas un retour à temps plein en Formule 1, il offre néanmoins à Tsunoda une nouvelle visibilité et un rôle clé dans une période cruciale de transition technique. Reste à savoir si ces opportunités en essais libres pourront, à terme, rouvrir la porte d’un baquet de titulaire quelque part. Chez Aston Martin Honda par exemple ?