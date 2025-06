Lawson explique pourquoi il ressent du ’gâchis’ après le triplé de courses

Liam Lawson pense qu’il aurait pu marquer davantage de points lors du triplé de courses qui est passé par Imola, Monaco et Barcelone. Le pilote Racing Bulls regrette des qualifications difficiles, alors que les courses ont été bien meilleures.

"Les qualifications n’ont pas été assez bonnes pour nous en général" a déclaré Lawson. "Nous avons raté Monaco et nous avons raté l’Espagne, et cela nous a mis dans des positions où nous nous battons contre des voitures qui sont plus rapides que nous. C’est un sentiment de gâchis. La voiture était tellement rapide, nous sommes vraiment rapides sur les longs relais."

Le Néo-Zélandais a essayé de faire de belles luttes, notamment contre Oliver Bearman, mais il a été puni : "J’essayais de doubler comme c’est écrit dans le règlement. Je faisais attention à ce que mes roues avant soient en avant au point de corde, ce qu’elles étaient, tout simplement. Je n’ai même pas senti le contact."

"Nous l’avons rattrapé à une seconde par tour. Le contact était complètement à cause de moi, mais le tour d’après, il luttait encore contre moi. Nous sommes ici pour courir, donc je ne peux rien y faire, mais il est certain que nous perdons du temps de course, tous les deux, comme ça."

Lawson pense que cela montre que la voiture est rapide, y compris avec la directive technique des ailerons flexibles : "Le rythme de course a été très bon. Le rythme de la course en Espagne était bon ; nous épuisons nos pneus derrière les voitures et nous avons toujours une bonne vitesse."

"Je pense que ce règlement nous convient potentiellement un peu, ce qui est plutôt cool. Évidemment, nous n’avons été que sur un seul circuit, alors nous attendons de voir comment ils se comportent sur les autres."