Wolff : Antonelli n’aurait pas survécu dans une autre équipe que Mercedes F1

Sacré champion du monde de Formule 1 à seulement 20 ans, Kimi Antonelli a réussi un parcours que peu imaginaient possible après ses débuts difficiles chez Mercedes. Pour Toto Wolff, cette réussite ne doit rien au hasard : le directeur de l’écurie allemande estime que son jeune pilote n’aurait probablement pas résisté aux critiques et aux périodes compliquées dans une autre équipe. Convaincu de son potentiel malgré une saison de Formule 2 mitigée et neuf courses consécutives sans marquer de points en 2025, Mercedes a choisi de lui faire confiance et de le protéger. Une stratégie aujourd’hui récompensée par un titre mondial, tandis que George Russell, battu dans la course au championnat, prépare déjà sa revanche.

Kimi Antonelli est entré dans l’histoire de la Formule 1 lors du Grand Prix de Mexico en devenant le plus jeune champion du monde de la discipline. À seulement 20 ans, l’Italien a décroché le titre mondial 2026 au terme d’une ascension particulièrement rapide, mais loin d’avoir été linéaire.

Pour Mercedes, ce sacre représente également une étape majeure. L’écurie allemande n’avait plus remporté le championnat des pilotes depuis le titre de Lewis Hamilton en 2020 et se trouve désormais en position de reconquérir également la couronne des constructeurs.

Mais au-delà du résultat, Toto Wolff insiste sur le chemin parcouru par Antonelli et sur le rôle joué par Mercedes dans son développement.

Le dirigeant autrichien est même convaincu que son protégé n’aurait probablement pas eu l’occasion de devenir champion du monde aussi rapidement s’il avait évolué dans une structure moins patiente.

Lorsque Mercedes a décidé de promouvoir Antonelli en Formule 1 pour remplacer Lewis Hamilton en 2025, le choix avait suscité de nombreuses interrogations.

L’Italien n’avait alors que 18 ans et sortait d’une saison de Formule 2 en 2024 qui, malgré des performances prometteuses, avait également été marquée par plusieurs difficultés.

Sa première campagne en Formule 1 n’a pas immédiatement dissipé les doutes.

Antonelli a notamment traversé une période particulièrement compliquée, avec neuf Grands Prix consécutifs sans inscrire le moindre point.

Une série qui aurait pu fragiliser sa position dans une autre équipe, selon Wolff, mais qui n’a jamais conduit Mercedes à remettre fondamentalement en question son potentiel.

"Ce dont je suis particulièrement fier, c’est que je ne pense pas qu’il aurait tenu dans d’autres équipes, après une saison de F2 qui n’avait rien d’extraordinaire et cette série de neuf courses sans le moindre point l’année dernière", a déclaré le directeur de Mercedes à Interlagos.

"Et nous avons simplement fait confiance à nos données, fait confiance à notre intuition concernant sa personnalité et son potentiel."

Pour Wolff, il serait trop facile de présenter aujourd’hui Antonelli comme un talent dont la réussite était évidente dès le départ.

Le directeur de Mercedes rappelle que son équipe a dû accompagner le jeune pilote à travers les difficultés, en lui laissant le temps de progresser et en le préservant des pressions extérieures.

"Parce qu’il y en a tellement qui sont apparus maintenant en disant : ’Quel talent !’ Mais ce n’est pas comme cela que les choses se sont passées. Il a fallu développer ce talent, le faire grandir, l’accompagner, le protéger des critiques, le préserver, et finalement, une fois dans la voiture, il a tout simplement réalisé des performances absolument extraordinaires."

Le sacre d’Antonelli constitue donc, aux yeux de Wolff, autant une réussite sportive individuelle qu’une validation du travail réalisé par Mercedes pour préparer son arrivée au plus haut niveau.

Mercedes retrouve un titre qui lui échappait depuis 2020

Avec cette couronne mondiale, Antonelli devient le premier pilote Mercedes à remporter le championnat depuis Hamilton en 2020.

Le constructeur allemand met ainsi fin à une période de six saisons sans titre pilotes, après avoir longtemps dominé la Formule 1 lors de la précédente décennie.

Pour Toto Wolff, cette victoire possède une saveur particulière en raison de l’âge et du parcours du nouveau champion.

Interrogé sur son état d’esprit au cours de la semaine suivant le Grand Prix du Mexique, le patron de Mercedes a reconnu avoir pleinement savouré ce retour au sommet.

"La semaine a été bonne. On réalise que nous avons remporté le championnat avec un jeune homme vraiment particulier."

"Cela a été une semaine positive. Je me réveille le matin et je me dis que c’était une belle réussite."

La satisfaction de Mercedes pourrait encore grandir à São Paulo, où l’écurie dispose d’une première occasion de décrocher le championnat du monde des constructeurs.

Il lui suffira de marquer trois points de plus que Ferrari lors du Grand Prix du Brésil pour s’assurer mathématiquement le titre.

Un doublé pilotes-constructeurs quasi assuré donc, qui confirme le retour de Mercedes au sommet de la Formule 1, après plusieurs saisons durant lesquelles l’équipe avait dû reconstruire sa compétitivité.

Russell a immédiatement réagi après sa déception au Mexique

Si le Grand Prix du Mexique a représenté l’aboutissement d’une saison exceptionnelle pour Antonelli, il a eu une signification bien différente pour son coéquipier George Russell.

Le Britannique y a définitivement perdu ses dernières chances mathématiques de remporter le championnat du monde.

Une issue particulièrement difficile à accepter après une saison marquée par plusieurs contretemps et des difficultés à trouver de la régularité, que Russell lui-même a jugées sans précédent dans sa carrière.

À l’issue de la course de Mexico, le pilote Mercedes avait d’ailleurs reconnu qu’il avait besoin de "simplement partir d’ici", tant sa déception était importante.

Mais Toto Wolff assure que cet état d’esprit n’a pas duré.

Dès le lendemain, Russell avait déjà tourné son attention vers les solutions susceptibles de lui permettre de progresser, aussi bien pour les dernières courses de 2026 que pour la saison suivante.

"Dimanche a évidemment été une journée difficile pour George", a expliqué Wolff.

"Mais il est tellement professionnel et résilient que, dès lundi matin, à la première heure, j’ai reçu un appel de sa part. Il voulait simplement savoir comment optimiser ses réglages, comment optimiser notre organisation, ce que nous devions faire pour être plus performants pendant le reste de la saison et l’année prochaine."

Le directeur de Mercedes voit dans cette réaction une illustration du caractère et de l’engagement de Russell, malgré la déception d’avoir vu son coéquipier décrocher le titre mondial.

"Il est donc complètement concentré sur son travail, et c’est tout George."