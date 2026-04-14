Red Bull : Mekies évoque un défi ’à 360 degrés’ pour revenir au sommet

En difficulté face à ses trois équipes de pointe rivales habituelles en ce début de saison, Red Bull refuse de céder à la panique. Son directeur, Laurent Mekies, a livré une analyse globale des performances de la RB22, insistant sur une approche sans concession : tout optimiser, partout.

Invité du podcast Beyond The Grid, le Français a écarté l’idée d’un problème unique expliquant le retard de l’équipe sur Mercedes F1, McLaren ou Ferrari.

"Nous pensons que c’est à 360 degrés. Nous ne croyons pas qu’il y ait un domaine spécifique à cibler pour les rattraper."

"En soi, c’est déjà une performance incroyable. Le fait que le groupe propulseur ne soit pas identifié comme une faiblesse spécifique, mais simplement comme un domaine parmi d’autres à améliorer pour atteindre le niveau de référence, qui est Mercedes aujourd’hui, est déjà quelque chose de très positif."

Le patron de Red Bull a notamment mis en avant les progrès réalisés sur le programme moteur, un chantier colossal lancé récemment.

"Ce groupe propulseur n’existait pas il y a trois ou quatre ans. L’usine n’existait pas, nous n’avions pas de personnel, et aujourd’hui nous sommes 700 personnes."

"Nous avons ce partenariat incroyable avec Ford, et nous sommes arrivés à la première course avec un sentiment de normalité."

Malgré cela, le constat reste clair : "La seule chose que nous regardons, c’est l’écart avec la première place. Et oui, il est important aujourd’hui. Mais nous sommes tous concentrés sur ce qu’il faut faire pour le combler."

Mekies reconnaît également que certains choix techniques ont pesé sur le début de saison 2026.

"Ce n’est pas un seul domaine. Nous avons poussé très tard le développement du châssis l’an dernier. Nous en payons le prix en début de saison, comme je l’ai dit récemment."

"Le projet moteur est très récent en parallèle. Les équipes ont fait un travail incroyable. Mais bien sûr, nous acceptons que la concurrence soit à un meilleur niveau actuellement."

"2026 sera une saison d’apprentissage et une saison de développement. Ce sont deux défis que nous acceptons et dans lesquels nous nous plongeons pleinement."